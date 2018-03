La portavoz de la Junta de Castilla y León: “Limusinas es el nombre de una empresa”

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, asegura que ella no “interpreta facturas”, pero que “Limusinas es el nombre de una empresa”. Marcos tuvo que contestar a las preguntas y reacciones de la oposición suscitadas por la información publicada el pasado lunes por eldiario.es sobre los gastos de la sede comercial de Bruselas. El Gobierno regional pagó vehículos de lujo con conductor a consejeros y directores generales que visitaban la capital belga, docenas de botellas de vino, comidas de más de 4.000 euros y cervezas a media tarde.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos dijo que dudaba de “muchas de las cuestiones que se interpretan” y que no quería valorar las facturas porque se encuentran “en sede judicial”. La Consejería de Economía remitió la información al juzgado del caso Perla Negra, que investiga la sede belga porque estaba ubicada en un palacete propiedad de los constructores del edificio de Economía cuyo sobrecoste está en cuestión. Aunque lo que el juez requirió fueron expedientes con las facturas del alquiler de Co-Louis, se envió mucho más y según pudo saber eldiario.es, sin voluntad de hacerlo.

“Desde luego aquí ni vamos a especular ni vamos a hacer interpretaciones de lo que es o no es y cómo se puede interpretar una factura u otra”. Cuando se le preguntó por la interpretación de los albaranes de alquiler de limusinas, Marcos contestó: “Limusina hasta donde sé es el nombre de una empresa” y añadió después: “No sé si sabe cuándo alguien pone limusina en Francia –la portavoz se equivocó de país- significa un coche de una categoría o de otra o limusina, o es que la empresa se llama limusina, es que la empresa se llama así”, insistió.

Las tres facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es pertenecen a la empresa Breugelmans Limousines, y especifican concretamente que se contrataron limusinas y minivans, con conductor. Cuando se le preguntó si era necesario que consejeros y directores generales usasen coches con chófer, mientras que el presidente Juan Vicente Herrera había pasado facturas de taxis, comentó que “cuando se utiliza un servicio es porque es el más adecuado a cada tipo de actividad” pero que no quería hacer “, “análisis de costes de un tipo de servicio o de otro”.

La portavoz descartó que se hubieran producido irregularidades, y destacó que la oficina de Bruselas “lo que ha conseguido es que empresarios de Castilla y León pudieran exportar sus productos, algo que hasta aquel momento, probablemente no fuera posible”.

Los cuestionables gastos en comidas, cenas, cervezas y botellas de vino no son, según ella, “algo descabellado” porque se tratan de “cuestiones de trámite, de gestión, fundamentalmente para asegurar la comercialización, para abrir fronteras a los empresarios de Castilla y León, para impulsar la economía de Castilla y León”. En su defensa del trabajo realizado por las sedes comerciales del exterior, Marcos aseguró que Castilla y León había sido líder en exportaciones “durante muchos años”.

Por otro lado, acusó de mentir al Grupo Parlamentario Socialista, que desveló ayer en rueda de prensa que la Consejería de Economía no les había enviado la documentación requerida vía parlamentaria, y que omitió la información acerca de la indemnización de 1,6 millones de euros que exigieron los dueños del palacete cuando la Junta extinguió el contrato antes de lo estipulado. “El Grupo Socialista, si no está mintiendo, está faltando a la verdad. Lo que pide el Grupo Socialista se le da al Grupo Socialista y lo que pide un tribunal, se le da al tribunal. Transparencia absoluta, no hay nada que ocultar, la información que se solicita es a la que se contesta. Lo que no hacemos es cuando se nos pregunta una cosa es interpretar y contestar otra. Cuando el partido socialista ha pedido información se le ha entregado”, subrayó.

Marcos insistió en que no se pagó “ni un euro de indemnización”. La información siempre será la misma. El contrato se resolvió y se pagaron mensualidades, no ha habido indemnización”, dijo. Sobre las peticiones de comparecencia e incluso de dimisión de la consejera de Economía por de los grupos de la oposición, Marcos comentó que comparecerá “en el momento que corresponda y en el ámbito que corresponda”.