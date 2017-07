El presidente de la Cámara de Comercio avisa a Puigdemont que "no vale" un referéndum si no es legal ni está acordado

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, el catalán José Luis Bonet, ha avisado este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no vale" un referéndum si no es legal y no está acordado. Además, ha destacado que en los resultados de las elecciones autonómicas de 2015 ya se pudo ver que "la mayoría" no es independentista.

"Los referendos legales y acordados valen, y si no, no", ha afirmado rotundo Bonet, al ser preguntado por la ley para convocar un referéndum el 1 de octubre que presentaron en Barcelona este martes Puigdemont, la coalición Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.

Bonet ha hecho estas declaraciones en el marco de la jornada sobre crecimiento empresarial y competitividad organizada por las Cámara de Comercio de España que ha inaugurado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quien ha señalado que los "delirios autoritarios y frentistas" de los independentistas "nunca" podrán "vencer" el Estado democrático.

Al ser preguntado si se siente como uno de esos catalanes "olvidados" por la Generalitat a los que ha aludido Rajoy, Bonet ha indicado que en las elecciones "plebiscitarias" de septiembre de 2015 "quedó bastante claro" que "la mayoría de los votantes no eran partidarios de la independencia" porque "votaron opciones políticas no independentistas". "Por tanto, la mayoría desde ese punto de vista de catalanes no es independentista", ha abundado.

MEJORA DE LA ECONOMÍA EN CATALUÑA

En cuanto a si cree que el desafío secesionista está afectando al mundo de la empresa, el presidente de la Cámara de Comercio ha manifestado que "en estos momentos las empresas no han sufrido ningún efecto" pero ha admitido que "a la larga, Dios dirá".

Dicho esto, ha señalado que es "buena" la marcha de la situación económica en Cataluña, igual que en el resto de España porque el país está en "plena recuperación" y sus efectos se extenderán "a toda la población". "Ojalá sea lo más pronto posible y llegue hasta el último rincón el bienestar", ha apostillado.

Finalmente, Bonet ha asegurado que es "muy importante" apoyar a las empresas porque España es sobre todo un país de pymes y éstas "tienen que adquirir dimensión" para que les sea más fácil internacionalizarse, financiarse mejor y contratar a "gente de talento, que en España hay mucha". "Hay que animar a los empresarios para que vayan por ese camino y facilitarles al máximo ese recorrido", ha aseverado.