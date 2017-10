El presidente de Ceuta compara "alentador" mensaje del Rey con el de su padre el 23-F

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha comparado hoy el "alentador" mensaje que contenía el discurso ofrecido ayer por el Rey Felipe VI con el que dio su padre el 23-F.

En una comparecencia ante los periodistas, Vivas ha valorado el discurso ofrecido por el Rey y ha dicho que la intervención fue alentadora "con una entidad y una trascendencia histórica muy similar a la que dio su padre con motivo del 23F".

Vivas, que ha calificado el discurso como "oportuno, sobresaliente y de matrícula de honor", ha reconocido que "no cabe la menor duda de que estamos sufriendo una crisis institucional de extraordinaria envergadura, la más importante, la más dura y la más difícil de los últimos 40 años y ante esta situación la jefatura del Estado se tiene que pronunciar y tiene que hacerlo como lo hizo".

"Los culpables de la situación que estamos viviendo son estos dirigentes políticos de la Generalitat que de una manera absolutamente desleal, irresponsable y ilegítima han tratado de darle un golpe demoledor a nuestro ordenamiento constitucional y a la unidad de España", ha comentado.

El presidente ceutí ha señalado que ante este desafío "no caben medias tintas ni posturas ambiguas sino sólo cabe una posición a favor de la democracia, de la Constitución, de la unidad de España y de su integridad territorial".

Juan Jesús Vivas ha dicho que es momento de apelar "a las instituciones del Estado para que actúen en consecuencia y con todos los atributos y facultades que la ley legítimamente y democráticamente habilitada para que no se quiebre nuestro modelo de convivencia y para que esta gran Nación no se vaya al traste".

En relación a los disturbios ocurridos ha añadido que "en la intervención policial a quien hago responsable no es a la policía ni a quien manda a la policía ni a la resolución que adoptó la jueza o la estancia judicial sino que los verdaderos culpables son los que engañaron a la gente a un referéndum que no era legal y no era referéndum".

Por ello, ha entendido que los verdaderos responsables "son los que mandaron a la gente a un atentado o ataque demoledor contra la unidad de España, contra la constitución y contra la convivencia democrática, y no la policía que tuvo que intervenir para mantener el orden constitucional, los derechos y las libertades de todos los españoles".