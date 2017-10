El presidente del Consejo Europeo pide a Puigdemont que no declare la independencia

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió hoy al presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, que no declare la independencia y respete el orden constitucional de España.

"Hoy le pido a usted que respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haría ese diálogo imposible", dijo Tusk en un debate en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), tras recordar que el 2 de octubre le pidió diálogo al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Tras repasar los desafíos a los que se enfrenta la UE, como la crisis migratoria o el "brexit", Tusk, presidente de la institución que representa a los 28 Estados miembros de la UE, se dirigió expresamente a Puigdemont "poco antes de su discurso" de esta tarde en el Parlamento catalán.

"Me dirijo a usted, no sólo como el presidente del Consejo Europeo sino también como alguien que cree con fuerza en el lema de la UE: "unidos en la diversidad" y como miembro de una minoría étnica, como regionalista, como un hombre que sabe lo se siente cuando te pega la porra de un policía y como exprimer ministro de un país europeo", dijo Tusk que fue primer ministro de Polonia de 2007 a 2014.

"En resumen, como alguien que entiende y siente los argumentos y emociones de todas las partes", explicó.

Tusk recordó que "hace unos días" le pidió a Rajoy que buscara "una solución para el problema sin usar la fuerza, que buscara el diálogo, porque la fuerza de los argumentos son siempre mejores que los argumentos de la fuerza".

"Hoy le pido a usted (Puigdemont) que respete en sus intenciones el orden constitucional y no anuncie una decisión que haría ese diálogo imposible. La diversidad no debería y no debe llevar al conflicto cuyas consecuencias, obviamente, serían malas para los catalanes, para España y para el conjunto de Europa", añadió.

El presidente del Consejo Europeo llamó a "buscar siempre lo que nos une y no lo que nos divide", al tiempo que subrayó que "eso es lo que decidirá el futuro de nuestro continente", concluyó.