El presidente de la Diputación de Toledo critica a su antecesor por restaurar una calesa suya con dinero público

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha considerado "indeseable" que su antecesor en el cargo Arturo García-Tizón restaurara una calesa suya privada a través de un taller de empleo público de la Institución provincial, a lo que el PP ha respondido que fue el propio García-Tizón quien regaló esa calesa a la Diputación.

Gutiérrez ha sido preguntado por este asunto --del que se hace eco la Tribuna de Toledo este viernes-- en declaraciones a los medios en un acto con UNICEF, y ha precisado que no es "algo nuevo", ya que su partido lo denunció en la primavera antes de las elecciones de 2015.

El presidente de la Diputación de Toledo ha reconocido que García-Tizón la cedió en el "último minuto y bajo presión" porque se ha habían cometido "otra serie anomalías en talleres de empleo", por lo que "se vio obligado a ceder esta calesa que era de su propiedad y que quiso que la arreglaran con recursos públicos".

De su lado, el presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Emilio Bravo, ha afirmado este viernes en declaraciones a los medios que estas críticas por parte de los socialistas son "más de lo mismo".

No entiende como el Gobierno provincial "sale con unos carruajes", que "regaló Arturo García-Tizón" a la Institución provincial, a lo que ha añadido: "¿Qué pasa, es eso malo?".

CRÍTICAS POR LOS PISOS

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo provincial de Álvaro Gutiérrez "haga política con todo" en referencia a la entrega de llaves este viernes de una vivienda propiedad de la Institución a UNICEF en la calle Cardenal Cisneros, 6.

"Al final están intentando reprobar todo lo que hicimos nosotros, cuando llevas una Institución no es llegar y cargarse todo lo que hicieron los anteriores", ha dicho Bravo, aseverando que en el PSOE "intenta tapar sus vergüenzas" porque Gutiérrez es un presidente "que no ha sido votado, que no ha ganado las elecciones", ya que es un presidente que "está basando su Gobierno en su propia imagen y en su futuro dentro del PSOE".