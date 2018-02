El presidente de Melilla lamenta "muchísimo" la "tragedia" de la patera hundida

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha dicho hoy que siente "muchísimo" la "tragedia" que ha supuesto el hundimiento de una patera a unas cuatro millas de la costa melillense, en el que patrulleras marroquíes y la Guardia Civil han recuperado los cadáveres de 17 de sus ocupantes.

"Siento muchísimo que se produzcan estos hechos en el siglo XXI", ha comenzado Imbroda su respuesta a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha señalado como los "dos culpables" al poco desarrollo social de los países "productores de inmigrantes" y a las mafias que trafican con ellos.

Según Imbroda, este "fenómeno" no cesará "hasta que las economías ricas del mundo no entren ahí y se dediquen no a explotar a esos países, sino a ayudarles", sobre todo con las tecnologías de la comunicación, que permiten a los inmigrantes ver la riqueza de otros países frente al "poco desarrollo social" que hay en los suyos, algunos de los cuales tienen a "dictadores y corruptos totales" como dirigentes.

En cuanto a las mafias, Imbroda ha afirmado que "ganan muchísimos millones de euros traficando con estas vidas", y ha cifrado en 2.000 euros el precio que cobran a cada uno de los inmigrantes por subir a una patera, como la que se ha hundido en los últimos días cerca de Melilla, que fue "lanzada al mar en una noche horrorosa de mar para ver si podían llegar donde llegara".

"No se debe jalear a una inmigración que sufre tanto, porque puede dar lugar a esto", ha señalado Imbroda al recordar que la dimensión de este drama es mayor de la que se conoce, ya que el caso de esta patera hundida se ha sabido porque sus ocupantes "se han ahogado cerca de Melilla", aunque haya sido en Marruecos y en aguas jurisdiccionales de dicho país.