El presidente checo quiere mantener al Gobierno interino sin aliados

El presidente de la República Checa, el euroescéptico Milos Zeman, considera que el Gabinete en funciones del millonario populista Andrej Babis puede continuar en el poder pese a no encontrar aliados ni siquiera para una sesión de investidura, por lo que ha descartado elecciones anticipadas.

"Es el primer ministro que he nombrado y sinceramente no veo a ningún otro en su lugar", dijo hoy el jefe de Estado a la cadena TV Barrandov.

La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) de Babis ganó las legislativas del pasado octubre con el 29,64 % del voto y 78 de los 200 escaños del Parlamento.

Pero no solo no ha logrado aliados para formar una coalición de Gobierno con mayoría en la Cámara, sino tampoco el apoyo necesario para obtener el voto favorable a su investidura.

La razón principal de esta situación es la condición de Babis de investigado por un supuesto fraude con fondos europeos.

Las sospechas se han agravado por un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) que ve "fraude" e "irregularidades" en esa concesión de ayudas por valor de 1,7 millones de euros de un fondo para pymes.

La situación personal de Babis provocó una primera sesión de investidura fallida en enero, lo que no disuadió a Zeman de darle una segunda oportunidad para formar gobierno.

Si Babis no logra la confianza de la Cámara baja, puede disponer de un tercer intento, que en caso de fallar da al jefe de Estado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.

"Tras un tercer intento sin éxito, el presidente puede convocar elecciones. Y yo digo claramente que no lo haré", afirmó el máximo mandatario, de 73 años, reelegido en el cargo en las presidenciales de enero pasado, donde derrotó al académico europeísta Jiri Drahos.

Zeman, a diferencia de algunos expertos en derecho constitucional que abogan por limitar la interinidad del gabinete a lo estrictamente necesario, no ve problemas en permitir la gestión de un Ejecutivo en funciones por tiempo indefinido.

"Un Gobierno dimisionario puede ser completamente operativo si consigue negociar apoyo de la Cámara baja para cada ley", afirmó el presidente, partidario en un caso así de un gabinete de expertos.

Los únicos interlocutores con los que Babis podría acordar una tolerancia a su gobierno son los socialdemócratas y comunistas.

Con el euroescéptico y xenófobo partido Libertad y Democracia Directa (SPD) de Tomio Okamura queda descartada cualquier posibilidad debido a su demanda de convocar un referendo sobre la salida del país de la Unión Europea, algo que Babis ha calificado de inaceptable.

"El referendo del 'czechexit' es un 'no go' ('no va', en inglés). Nunca vamos a estar de acuerdo con esto", dijo Babis la víspera durante un encuentro con Zeman.