El presidente del tribunal cree que la testifical de García-Escudero no servirá porque Aguirre no aportó nada

El presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) considera que la declaración como testigo del presidente del Senado, Pio García-Escudero, que han acordado sus compañeros para explicar cómo se financió el PP no servirá y recuerda que la testifical de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no aportó "nada de relevancia" sobre este tema.

El tribunal aceptó este miércoles "por mayoría, que no por unanimidad", la declaración solicitada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega --acusado en esta causa y para el que la Fiscalía solicita 50 años y cuatro meses de prisión-- debido a que fue presidente de los 'populares' madrileños (1993-2004) y coordinador nacional de la formación política en diversas campañas electorales. Fuentes jurídicas han confirmado que el interrogatorio tendrá lugar el próximo 19 de julio, a las 10.00 horas.

El abogado del exalcalde, César Cánora, explicó en el escrito remitido a la Audiencia Nacional solicitando esta declaración entre otras otras, recalcando que a su cliente se le atribuye, entre otras cosas, la financiación ilegal del PP de Majadahonda y que, por tanto, los testimonios interesados son "más necesarios y, aún más, son fundamentales", cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificará el próximo 26 de julio por haber sido anteriormente secretario general del partido y "máximo responsable" de distintas campañas electorales.

Además, recordó que ya han comparecido como testigos Esperanza Aguirre y el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato, los cuáles manifestaron no conocer ni saber nada de cómo se financia el PP madrileño ni sus sedes municipales.

NO HAY CAMBIO DE CRITERIO

Sin embargo, Hurtado, se ha mostrado contrario a la decisión acordada por sus compañeros de tribunal, los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, y dice que este argumento no le sirve "para cambiar de criterio" porque Aguirre ya había comparecido en instrucción y en la vista oral "nada nuevo aportó, de relevancia". Asimismo, añade que no puede hacer referencia a la declaración de Rajoy porque "todavía no se ha producido".

El presidente del tribunal de Gürtel reprocha al abogado de Ortega no haber estado presente en la sesión en la que se interrogó al jefe de Auditoría de los 'populares', Carlo Lucca de Mignani, quien podría "hacer dado respuesta sobre cuestiones relacionadas" a la financiación del partido. Asimismo, ha enfatizado que "no es nada nuevo" que a Ortega se le acuse de haber financiado ilegalmente el PP majariego.

En cuanto al resto de testificales solicitadas y que han sido aceptadas, la del exalcalde de Majadahonda y exsecretario general del PP Ricardo Romero de Tejada y el excoordinador de las campañas electorales de los 'populares' madrileños José Manuel Fernández Norniella --ambos condenados por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia y procesados por la salida a Bolsa de esta entidad financiera--, Hurtado ha recalcado que ya en su día fueron inadmitidas porque la solicitud "más que guardar relación con los hechos de que se acusa, guarda relación con la genérica condición política".

El magistrado considera que no se ha producido desde entonces nuevas razones para aceptar la prueba y coincide con la Fiscalía Anticorrupción --tal y como recoge el auto de admisión-- en que su práctica es "innecesaria por redundante". "Si esas eran las circunstancias que entonces había (...) no veo razón para que ahora se deba admitir", afirma Hurtado.

"NADA NUEVO SE PUEDE HABLAR"

"De nada nuevo se puede hablar, que no fuera conocido, al menos para el que propone estos testimonios", dice el presidente del tribunal de Gürtel sobre la exdiputada Carmen Rodríguez Flores y el exconcejal madrileño Jorge Barbadillo. Ambos han sido citados también el día 19 de julio para que expliquen un supuesto encuentro que mantuvieron con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta --cuya causa ha sido archivada por demencia sobrevenida-- en la que se mencionó que el propietario de las empresas Licuas y Coarsa, Joaquín Molpeceres, se había quejado a este último de que ya no era beneficiario de adjudicaciones públicas.

Según constató Ortega durante su declaración en el juicio, Rodríguez Flores le comentó que le había costado su puesto como responsable del ayuntamiento majariego por no darle adjudicaciones a Molpeceres. El escrito de solicitud de admisión de prueba destacó que el empresario aparece en los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas denominados como 'Papeles de Bárcenas'.

Al respecto, Hurtado subraya que no cabe la admisión de esta prueba porque los 'Papeles de Bárcenas' no es objeto de enjuiciamiento en esta causa, 'Época I: 1999-2005', que lleva juzgándose desde el pasado 4 de octubre.