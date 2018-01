Los presidentes provinciales del PP andaluz firman un manifiesto en defensa de la prisión pernamente revisable

En rueda de prensa en Cádiz, con motivo de una reunión con todos los presidentes provinciales andaluces, Moreno ha manifestado que "la pregunta es por qué algunos partidos políticos se están planteando quitar esta medida, si otros países avanzados de la UE, como Francia, Alemania o Reino Unido, lo tienen".

"El PP cree firmemente que para aquellos que comenten asesinatos a menores, con agresión sexual o asesinato de bandas criminales, debe estar en el Código Penal la prisión permanente revisable", ha afirmado.

A juicio de Moreno, "esto demuestra que el PP están en sintonía con la sociedad, igual que lo estuvo defendiendo la eliminación del impuesto de sucesiones, defendiendo una sanidad pública de calidad o un empleo de calidad".

"Por qué PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyan la derogación de esta medida", ha preguntado el presidente del PP-A, que ha añadido que "se sabe que el 70 por ciento de la población andaluza coincide con esta medida necesaria en el Código Penal".

Para Moreno, "se está una vez más en las incongruencias de muchas formaciones políticas, y especialmente la de Ciudadanos", ya que "no es razonable que por un lado presenten una cara y a la hora de los hechos otra". "Entiendo que cada uno haga sus planteamientos tácticos, y no sé si Ciudadanos camina hacia la socialdemocracia o el nuevo socialismo, pero no es razonable y sensato", ha concluido.