Los primeros pasos de la legislatura: Martes de pasión y jueves de gloria

Un par de meses después de la investidura de Mariano Rajoy gracias a la "dolorosa" abstención del PSOE, la legislatura poco a poco ha echado a andar, aunque el destino sigue siendo incierto a la vista de la exigua mayoría con la que cuenta el PP y la sombra, siempre presente, de un adelanto electoral.

En palabras de un veterano diputado 'popular', las primeras semanas de la legislatura en el Congreso han sido agridulces y de contrastes para el PP, con martes "de pasión" y derrotas en las votaciones, y con jueves "de gloria" gracias a los acuerdos parlamentarios.

Y es que mientras los martes de pleno la oposición se va poniendo de acuerdo para ir desmantelando las leyes más polémicas del primer gobierno de Rajoy como la LOMCE o la llamada "ley mordaza", en los jueves "de gloria" el PP va sacando adelante algunas medidas económicas buscando apoyos a uno y otro lado de la bancada.

Con esta suerte de "geometría variable", el Gobierno conseguía hace unas semanas pasar el "trago" de los objetivos de déficit y el techo de gasto con el voto de los socialistas y de Ciudadanos y aprobar también la subida de impuestos, esta vez sin los de Albert Rivera.

Son sólo los primeros pasos de la legislatura porque a la vuelta de Navidad tocará afrontar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y eso ya es un hueso mucho más duro de roer.

El PSOE ya ha dejado claro que no apoyará las cuentas públicas del PP porque aunque no las conozcan todavía, aseguran que ya pueden hacer "previsiones sobre su contenido" y "no invitan al optimismo", de modo que la llave de esos presupuestos estará en manos de Ciudadanos y del PNV, sin descartar otras alianzas.

Con estos mimbres, Mariano Rajoy ya dijo el pasado viernes que aspira a agotar su mandato y que la legislatura dure cuatro años teniendo claro que Ciudadanos es su "socio preferente" y que debe pactar con el PSOE los grandes asuntos de Estado.

Asuntos de Estado como la tantas veces anunciada reforma de la Constitución que no parece que pueda salir adelante, al menos en estos primeros compases de la legislatura.

Ciudadanos había anunciado que llevaría al Congreso nada más comenzar el nuevo periodo de sesiones la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, una medida que está en el pacto de investidura de Rajoy y que requiere de una reforma de la Constitución.

Confiaba el partido de Albert Rivera en que esa supresión de los aforamientos fuera posible gracias a una reforma exprés de la Carta Magna que no parece que vaya a ser posible por la oposición de Podemos a tocar la Constitución sin que se celebre un referéndum.

Más allá de esa reforma limitada sobre los aforamientos, Ciudadanos también quiere promover una mesa de partidos para comenzar a debatir una puesta al día a fondo de la ley de leyes que tampoco ha sido acogida con excesivo entusiasmo por Podemos.

No acaba aquí el capítulo de exigencias de Ciudadanos y también del PSOE, que han insistido en la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación del PP pese a la oposición inicial de los populares.

Recuerda Ciudadanos que la legislatura será larga o corta en función de cómo se porte Rajoy, y del grado de cumplimiento de las 150 "exigencias" de su pacto de investidura.

Lo mismo que opina el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, que anticipa que la legislatura será "fructífera" por la situación de minoría del PP que le hará "sufrir derrotas muy importantes", aunque al mismo tiempo ha tendido la mano al Gobierno para llegar a pactos de Estado que beneficien a la ciudadanía.

A cambio, los 'populares' ya se han mostrado dispuestos a abrir la negociación de otra de las leyes fundamentales de su primer gobierno, la reforma laboral.

Pese a esta disposición al diálogo, el Ejecutivo también utiliza sus armas para tratar de impedir que la mayoría parlamentaria se alce como un Gobierno "bis" que vaya tumbando por partes sus principales reformas.

El Gobierno trata de impedirlo usando su capacidad constitucional para vetar aquellas iniciativas de los grupos parlamentarios que, a su juicio, suponen un aumento o una disminución de los ingresos presupuestarios.

Así ha ocurrido con cerca de una veintena de proposiciones de ley cuya tramitación parlamentaria ha sido rechazada por el Ejecutivo, aunque en este punto el PP vuelve a chocar con su parca mayoría en el Congreso.

El pasado 13 de diciembre, la Mesa de la Cámara baja analizó un informe de los servicios jurídicos de la Cámara acerca de su capacidad para levantar los vetos del Ejecutivo a las proposiciones de los grupos.

Ese informe reconoce al Ejecutivo su prerrogativa constitucional a oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley aunque también la capacidad de la Mesa a levantar esos vetos si considera que son "arbitrarios" o insuficientemente razonados.

Con este informe jurídico en la mano, la Mesa -en la que el PP no tiene mayoría- acordaba levantar el veto del Gobierno sobre la proposición de paralización del calendario de implantación de la LOMCE y otra iniciativa de reforma del Estatuto de los Trabajadores que ya han iniciado su tramitación parlamentaria.

Un conflicto entre instituciones que puede acabar de nuevo en el Tribunal Constitucional como sucedió en la frustrada XI legislatura, cuando el Gobierno en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario de una Cámara que no le había elegido.

De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene de plazo hasta mediados de enero para decidir si interpone un conflicto de atribuciones ante el Constitucional que, salvo sorpresas, ya se da por hecho.

Conflicto que es reflejo de que el Congreso es de nuevo el centro de la vida política, con un Gobierno en minoría y una oposición que intentará sacar el máximo beneficio de esa debilidad del Ejecutivo que, no hay que olvidar, siempre tiene el recurso del "botón nuclear" y convocar nuevas elecciones.

Enrique Rodríguez de la Rubia.