Los promotores de Tabarnia defienden la seriedad del proyecto y su viabilidad

El portavoz de la iniciativa para crear la comunidad autónoma de Tabarnia, Jaume Vives, defiende la seriedad del proyecto ante aquellos que lo califican de ocurrencia y asegura que se está diseñando una estrategia para llevarlo a práctica "por pura supervivencia", si Cataluña continúa la senda secesionista.

En una entrevista a Efe, Vives ha explicado que "se cuentan por miles" las personas que se están poniendo en contacto con la plataforma "Barcelona is not Catalonia", que impulsa la creación de una nueva comunidad con comarcas de Tarragona y Barcelona donde el soberanismo es minoritario, ofreciendo su apoyo, y que "van creciendo como setas" las agrupaciones que hacen suya la idea.

"No se trata de una ocurrencia. Tabarnia es un concepto que ya existía y que ha explotado con el 21D. Aunque su fuerza es el humor, va en serio y se está trabajando en su viabilidad", afirma este periodista, que se dio a conocer en las redes por "contraprogramar" las caceroladas independentistas haciendo sonar a todo volumen desde el balcón de su casa la canción "Viva España" de Manolo Escobar.

Vives insiste en que "el objetivo no es la separación de la separación, sino que los independentistas se vean reflejados en el espejo y se den cuenta de lo que han estado haciendo desde hace años. Por eso utilizamos sus mismas frases y les damos la vuelta".

Así, ha insistido en que "queremos ponerles delante un espejo, con la esperanza de que se den cuenta de que están en Matrix".

En caso de que el independentismo "no recule", Vives asegura que se está estudiando "la viabilidad" de la creación de una nueva comunidad autónoma. "No es el primer objetivo, pero si no hay otro remedio, habrá que hacerlo. Por supervivencia", ha advertido.

Aunque no ha querido desvelar cuáles serán los pasos que se darán para avanzar en este camino, Jaume Vives ha señalado que se están llevando a cabo "contactos" para "coordinar" todas las plataformas y personas que están a favor de la iniciativa.

"Tabarnia" es un concepto lanzado hace tiempo por la plataforma "Barcelona is not Catalonia" con el objetivo, según figura en su web, de crear una "opción política que pretende englobar las zonas cosmopolitas, abiertas, bilingües y prósperas de Tarragona y Barcelona en una nueva comunidad autónoma independiente de la Generalitat".

La iniciativa, que emplea argumentos similares a los que utilizan los soberanistas para defender el derecho de Cataluña a separarse de España, está triunfando en las redes sociales tras las elecciones del 21D, en las que el independentismo revalidó la mayoría absoluta pero Ciudadanos fue el partido más votado, sobre todo en las zonas que formarían parte esta nueva región autónoma.

Vives se ha mostrado dispuesto a presentarse ante el próximo presidente de la Generalitat "para suplicarle, por favor, que ponga los medios para que Tabarnia sea otra comunidad autónoma".

El portavoz de "Barcelona is not Catalonia" ha lamentado que la escena política catalana esté dominada por "la tiranía de los sentimientos" y ha augurado un avance del independentismo en los próximos años.

"Se les han dado los medios de comunicación y la educación, así que es normal que pase lo que ha pasado. Si todo sigue igual, dentro de unos años, el resultado (de las elecciones) ya no será de un 50/50 como ahora, sino de un 70/20 de su lado", ha lamentado.

La hipotética comunidad incluye las áreas metropolitanas de las provincias de Barcelona y Tarragona, un territorio conformado por las comarcas de Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme, que se librarían así de la "Cataluña rural y subvencionada" donde predomina el voto independentista que, según denuncian los promotores de Tabarnia, vale "el doble que el de un barcelonés.