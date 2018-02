Una propuesta de un magistrado del diálogo con la guerrilla causa rechazo en Paraguay

Asunción, 16 feb (EFE).-La declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia Óscar Bajac, proponiendo dialogar con la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), han desatado el rechazo del Gobierno y de partidos opositores, algunos de los cuales piden la dimisión del magistrado.

Figuras como Fernando Lugo, senador y expresidente (2008-2012) mostraron su repudio a las palabras de Bajac a una emisora de radio el jueves, donde defendió el diálogo como medio de terminar con la violencia ejercida por el EPP, que opera en el norte del país.

Lugo se posicionó a favor de que sean los órganos de seguridad los que enfrenten ese conflicto, al igual que el ministro del Interior, Ariel Martínez, quien señaló que el Gobierno no adoptará una línea que consideró peligrosa.

"No podemos plantear apartarnos de la ley, no podemos negociar el blanqueo de estos criminales. El grupo criminal del EPP no puede ser comparado absolutamente con otras realidades, como ETA o las FARC. Son una organización de criminales comunes que cometen crímenes gravísimos", dijo el ministro, según publica hoy la página del ministerio.

Otros partidos minoritarios han pedido la dimisión de Bajac, como Carlos Soler, candidato a diputado del departamento Central por el Partido de la Juventud, en un comunicado difundido hoy.

"Repudio de manera absoluta como ciudadano las expresiones vertidas por Óscar Bajac y realmente le pido como ciudadano que presente su renuncia porque no está en condiciones este señor, ni mental ni jurídicamente preparado para tener tan alta investidura", dijo quien fuera diputado en dos periodos por el Partido Patria Querida.

El EPP liberó la pasada semana a dos jóvenes colonos de la comunidad menonita del norte del país a los que tuvo secuestrados varios meses.

Los medios locales afirmaron que sus familias pagaron a la guerrilla 1,25 millones de dólares para la liberación de ambos.

El EPP también tiene secuestrado, desde julio de 2014, al suboficial de la Policía Edelio Morínigo, por cuya libertad se ofreció un canje de prisioneros de la guerrilla que el Gobierno no aceptó.

El ganadero Félix Urbieta es otro de los secuestrados en el norte del país, se cree que por un grupo escindido del EPP.