Un líder republicano pide abordar los problemas de salud mental tras el tiroteo

El líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de EEUU, Steve Scalise, aseguró hoy que los legisladores deben centrarse en abordar la salud mental y los fallos en la aplicación de la ley en respuesta al tiroteo ocurrido en Parkland (Florida), que dejó 17 muertos.

El Congreso de EEUU ha vuelto hoy al trabajo tras una semana de receso, en la que el devastador tiroteo en una escuela secundaria de Florida ha reabierto el debate sobre la tenencia de armas y el acceso a las mismas para reducir la violencia armada.

"Centrémonos más en abordar estos problemas en salud mental que hemos comenzado a tratar en el Congreso", dijo Scalise, encargado de sumar los apoyos republicanos en la Cámara Baja para las iniciativas legales, en una entrevista en la cadena Fox News.

"Vamos a cerrar las lagunas, vamos a descubrir qué fue lo que salió mal con el gobierno antes de que la gente comience a hablar sobre quitarle los derechos a los ciudadanos respetuosos de la ley", continuó, en alusión a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que ampara el derecho a poseer armas.

Scalise, quien recibió un disparo el año pasado durante un tiroteo en un entrenamiento de béisbol, señaló que el FBI ha admitido que no dio seguimiento a un aviso sobre el presunto autor de la matanza en Parkland, Nikolas Cruz, de 19 años.

El legislador se refirió a errores cometidos a nivel federal, como las informaciones que había recibido el FBI sobre el autor de la matanza, y a nivel local, como la presencia de personal policial en el lugar sin haber hecho algo para evitarla.

El tiroteo, que se cobró la vida de 17 personas, ha reavivado el debate sobre el control de armas en todo el país, con los republicanos tratando de centrar sus argumentos en la falta de respuesta de las autoridades federales y locales para no apoyar la restricción del acceso a las armas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha manifestado su interés en ampliar la revisión de antecedentes, ha abogado por armar y entrenar a los profesores en las escuelas y por aumentar la edad legal para adquirir rifles de asalto a las personas mayores de 21 años.

Esta última medida, sin embargo, no ha sido bien acogida por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que está recibiendo duras críticas a la luz del movimiento estudiantil que se ha formado tras el tiroteo "Never Again" (Nunca Más).