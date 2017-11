Mas: "Cuando me reuní con Rajoy en 2012 nunca le pedí ni un solo euro"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado hoy que cuando se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2012 para abordar un pacto fiscal para Cataluña nunca le pidió "ni un solo euro", sino que equiparase el sistema fiscal catalán al del País Vasco y Navarra.

"Le dije explícitamente: yo no te pido ni un euro", ha afirmado Mas durante su participación en el coloquio "Diálogos sobre Cataluña" organizado por el Club Siglo XXI, y ha añadido que Rajoy le dijo "taxativamente que no" a su petición de "asemejar" las condiciones fiscales catalanas a las de los territorios forales.

El expresident ha replicado de esta manera al presidente del PPC y candidato para el 21D, Xavier García Albiol, quien ha manifestado hoy que el conflicto catalán actual surge cuando Mas "decide liarse la manta a la cabeza ir a ver a Rajoy y pedirle en 2012 una mejor financiación para Cataluña", en plena crisis.

Para Mas estas son afirmaciones "a la ligera" porque Albiol no conoce el contenido de las reuniones "durante largas horas" que mantuvo con Rajoy, la mayoría de las cuales se produjeron fuera de La Moncloa "para intentar un ambiente relajado, no institucional y fuera de los focos con la intención real" de buscar solución a los problemas.

"¿Se imaginan un presidente del Gobierno catalán yendo a negociar con un presidente del Gobierno español y no pidiendo ni un solo euro?", ha llegado a ironizar Mas, para constatar seguidamente que sucedió así.

La respuesta de Rajoy fue "un portazo que se dio a una posible salida que requería coraje político", ha lamentado Mas, quien protagonizó la mayor parte de las intervenciones en el debate de hoy.

El presidente de PDeCAT también ha asegurado que él fue responsable "no único, pero sí principal" del proceso hacia la independencia hasta el 10 de enero de 2016, cuando decidió "apartarse" de la Presidencia de la Generalitat, en vez de convocar elecciones.

"Las responsabilidades que pueda tener están asumidas en ese momento, no les voy a negar que a partir de ese momento he colaborado y se me ha pedido opinión", ha manifestado, pero ha puntualizado que su papel se ha limitado al "asesoramiento".