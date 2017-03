El secretario de Estado de Defensa: "Las Fuerzas Armadas están para que a mi hija no le ponga un burka nadie"

El secretario de Estado de Defensa y exalcalde de Toledo, Agustín Conde, ha defendido este jueves la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas con capacidades para hacer frente a las amenazas externas. "Las Fuerzas Armadas están para que a mi hija no le ponga un burka nadie", ha puesto como ejemplo.

Conde ha sostenido esta postura durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha insistido en que el Ejército español tiene la labor de defender los derechos y libertades de los ciudadanos frente a cualquier amenaza externa, la integridad del país y contribuir al mantenimiento de la paz.

"Los que creemos que tenemos un gran país que ha construido grandes cosas, que ha levantado una sociedad ejemplar en muchas cosas y en el que se vive mucho mejor que en la mayoría de sitios del mundo, queremos tener la capacidad de defender eso y que nadie imponga un modo de vida a los españoles distinto del que defendemos –ha subrayado–. Para eso están las Fuerzas Armadas, para que a mi hija no le ponga un burka nadie. O para que no destruya nadie el hospital que con tanto esfuerzo ha construido".

El secretario de Estado ha hecho esta defensa de las Fuerzas Armadas después de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, algunos de los cuales habían criticado el gasto en Defensa. "Podemos sacar la conclusión de que quieren un país más débil, menos protegido y que garantice menos la seguridad de nuestros ciudadanos", ha censurado al diputado de Podemos Miguel Ángel Bustamante.

Pasado como alcalde de Toledo

La labor política del Conde, rescatado por Cospedal como su 'número dos', no ha estado exenta de polémica. Conde ocultó en su declaración de actividades de 2015 que poseía una empresa dedicada a la eficiencia energética y que presta servicios de asesoría al Banco Santander. "No estoy obligado a declarar quiénes son mis clientes, ni cada factura que ingreso. Según la ley basta con que con tengan relación con el sector público y el Santander no la tiene", declaró entonces Conde.

El exalcalde de Toledo recibió el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y actualizó finalmente su declaración de bienes. Sin embargo, la situación llegó hasta la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja con el fin de abrir una investigación sobre sus actividades privadas. Conde insistió en no estaba obligado a revelar los clientes de su despacho de abogado, salvo se exigiera a todos los diputados que, como él, disponían de autorización para compaginar su puesto con el ejercicio de la Abogacía.

Conde también celebró la sustitución de la corresponsal de Televisión Española, Yolanda Álvarez, acusándola de parecer "activista de Hamas en contra de Israel". El Consejo de Informativos calificó el tuit del entonces diputado como "infame" y exigió a la dirección que saliese en defensa de la personal.

En 2012, al frente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Conde protagonizó otra polémica al querer celebrar una reunión en el Alcázar de Toledo el 18 de julio, fecha del Golpe de Estado de Francisco Franco. Los socialistas anunciaron que no acudirían a la reunión, mientras que desde ERC, el portavoz Joan Tardá, lo tachó o de "broma macabra" o de "desacomplejada, vergonzante y peligrosa nostalgia".

Defensa del gasto en Defensa

Este jueves, Conde ha aprovechado para criticar los "modelos" de Podemos y ha expuesto que, mientras el gasto en Defensa de España no llega al 1% del Producto Interior Bruto, el de Venezuela es del 1,2%, el de Bolivia del 1,6%, el de Ecuador del 2,7% o el de Grecia del 2,2%.

Pero también ha respondido a la misma crítica que hacía el diputado de ERC Joan Tardá y le ha preguntado por qué le parece mucho que Defensa tenga un presupuesto del 0,89% del PIB mientras que la Asamblea Nacional Catalana proponía un gasto en la misma materia del 1,24% del PIB catalán.

"Algunos parece que quieren un país cuanto más débil mejor. Otros queremos un país fuerte, sólido, seguro y con capacidad de disuasión", ha apuntado remarcando que siempre piensa en "amenazas exteriores y no en ninguna otra cosa".

Por el contrario, el diputado de ERC ha explicado que su formación no cree que la unidad de España deba garantizarse mediante "la fuerza de un Ejército" ni tampoco está de acuerdo en que el modelo de defensa no sea preventivo sino que "esconda una opción desarrollista de la industria armamentística".

En la comparecencia, Agustín Conde y el diputado de Podemos, al que ha acusado de hacer una intervención de "cafetería de facultad", han tenido otro encontronazo a cuenta de la situación interna de sus partidos. Bustamante ha celebrado que el CNI logre sentar juntas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; a lo que el secretario de Estado ha respondido alegando que es mucho más fácil esa coincidencia que la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que fue su 'número dos' Íñigo Errejón.