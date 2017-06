El silencio de Bárcenas abre mañana las comparecencias en la comisión de del Congreso sobre las finanzas del PP

Será la primera comparecencia ante la comisión, aunque en principio no aportará mucho contenido, ya que se ha anunciado que no va a hablar ante el Congreso para no perjudicar su defensa en los casos judiciales donde está afectado.

Su presencia es obligatoria, según la ley, pero su defensa ya ha anticipado que el extesorero del PP se acogerá a su derecho de no declarar.

Ahora bien, el silencio de Bárcenas no implica la suspensión de la comisión de investigación. De hecho, no es la primera vez que un compareciente se niega a declarar ante una comisión de investigación por interés de su defensa y ya ocurrió con citados en casos como el 11M o Gescartera.

Los grupos parlamentarios de la oposición tienen claro que no van a renunciar a sus turnos de intervención y van a agotar sus 20 minutos de intervención por cabeza. De hecho, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos quisieron que la comparecencia de Bárcenas ocupara una sesión monográfica de la comisión, dado que estuvo treinta años gestionando la caja del PP, ya fuera como gerente o como tesorero.

ANTE EL ESPEJO DE SUS DECLARACIONES

Los portavoces piensan formular las preguntas a Bárcenas esperando su contestación, pero si las respuestas no llegan, echarán mano de lo que el propio extesorero ha venido afirmando a lo largo de los últimos años en entrevistas o en comparecencias judiciales.

Y todo ello para poner en cuestión la financiación del PP y recordando las causas judiciales que afectan al partido, como la red Gürtel, los 'papeles' de Bárcenas sobre la supuesta 'Caja B', la operación Púnica o las tramas territoriales de Baleares y Comunidad Valenciana.

Tras Bárcenas, la comisión que preside el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha convocado una segunda jornada de comparecencias para el 13 de julio con el fin de recibir a los demás tesoreros del partido: Rosendo Naseiro (1987-1990), Ángel Sanchís (1982-1987), Carmen Navarro, actual gerente, y Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas y cuya presencia es dudosa por razones de salud.