Tres sindicatos de Mossos denuncian inseguridad de agentes en el Parlament

Tres sindicatos de los Mossos d'Esquadra han denunciado la "inseguridad" en la que trabajaron los agentes del dispositivo desplegado en el Parlament el pasado martes, 30 de enero, a quienes ordenaron "no responder" a los ataques de los manifestantes y que se saldó con 24 policías heridos.

De esta manera se han pronunciado el SAP, el SME y el SPC, sindicatos de policías catalanes que coinciden en la denuncia de una mala planificación del dispositivo, escasez de agentes, y la prioridad que se dio a la imagen por encima de la seguridad de los policías.

El Sindicato de los Mossos d'Esquadra (SME) ha desvelado que efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) pidieron "apoyo urgente" cuando los manifestantes cruzaron el cordón policial para enfrentarse a los policías, pero que como respuesta solo recibieron órdenes de "hacer contención" y "no usar la fuerza ni responder a los ataques".

Asimismo, el sindicato ha denunciado que estos agentes se encontraban en una situación de riesgo "sin el casco ni otras herramientas", lo que ha atribuido a "una cuestión de imagen o pensamientos populistas" y a que "se diga que llevar casco es represivo", tras lo que ha reivindicado que "todos los policías deben trabajar con seguridad".

El Sindicato de Mossos ha exigido que "prevalga de una vez" la seguridad de los agentes "por encima de conceptos como la imagen" o "si es represivo", y ha pedido que sean los que están actuando "in situ" quienes decidan "si llevan casco o chaleco", y no "un intendente que no se encuentra en el lugar de los hechos".

De la misma manera, el SPC ha reivindicado que los agentes puedan llevar casco desde el principio de un operativo "a pesar de la imagen represiva que algunos piensan que dan".

El sindicato ha hecho una mención a la puesta en libertad de uno de los dos detenidos por agresiones a agentes, sobre la que ha señalado: "Estamos hartos de ver casos en que estas detenciones se dejan sin efecto".

Por su parte, el SAP exige a los comandos del cuerpo responsables del dispositivo que "den la cara y expliquen el motivo por el que permitieron" que 24 agentes quedaran lesionados.

Durante los enfrentamientos entre policía y manifestantes, un total de 24 agentes resultaron heridos por contusiones o heridas leves, unas consecuencias que el SME considera "innecesarias" y que atribuye a "las decisiones y la gestión de un dispositivo ineficaz".

Por último, el sindicato ha pedido al Departamento de Interior de la Generalitat que se presente como acusación contra los manifestantes que llevaron a cabo las agresiones contra los Mossos, unos ataques que "no se pueden volver a repetir".