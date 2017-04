El sobreseimiento del caso Diana Quer no afectará a la actividad policial

El sobreseimiento del caso de la desaparición de la joven Diana Quer no afectará a la investigación policial, que continuará con la investigación, ha informado hoy el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

El Juzgado de Ribeira emitió ayer un auto con el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en que se investiga la desaparición de esta joven el pasado verano y también levantó el secreto de sumario.

Ante los medios de comunicación, con motivo de la reunión sobre el plan de convivencia escolar de la Xunta, Villanueva ha asegurado que la decisión judicial "no va a afectar a la actividad policial".

Es "un caso extremadamente complejo" en que se prorrogó de manera continua el secreto de sumario, en ocasiones también por el cambio de juez instructor, y que ahora queda sobreseído de manera provisional porque "no hay ningún sospechoso sobre el que dirigir la investigación", ha dicho

Villanueva ha apuntado que, de momento, "no hay ninguna línea cerrada" y que el trabajo de análisis de todos los datos recabados "va a durar meses".

La Guardia Civil, que continuará "con la misma intensidad" su investigación, trabaja con personas, vehículos, teléfonos móviles e imágenes de cámaras de seguridad para intentar hallar algún dato, aunque también podría "aparecer un dato nuevo".

En caso de producirse novedades en este sentido, los agentes sus resultados ante el Juzgado, que podría reabrir la instrucción si aparecen indicios suficientes, ha añadido.

"Aquí no hay ningún cuerpo, por lo que no se puede descartar nada. A diferencia de otros casos en que hay una línea clara, en este están abiertas todas las hipótesis, de que pueda estar vida o de que no, por eso procede analizar todos esos datos", ha continuado Villanueva.

En la investigación "hay líneas que no llegan a buen término, pero se abandonan esas y se inician otras", aunque ahora, a pesar del levantamiento del secreto de sumario, no pude dar datos porque "podrían poner en peligro" la actividad de la Guardia Civil, ha concluido.