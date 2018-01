Los socialdemócratas rumanos proponen una nueva primera ministra tras forzar la crisis

El Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD) ha propuesto hoy que la europarlamentaria Viorica Dancila sea la nueva primera ministra del país, después de que el Comité Ejecutivo de la formación obligará el lunes a dimitir a su correligionario Mihai Tudose.

El presidente del partido, Liviu Dragnea, explicó al anunciar su propuesta que a Dancila se le han planteado una serie de cuestiones para estar seguros de que no volverá a darse una situación como la que ha provocado la expulsión de Tudose.

El ya dimitido jefe de Gobierno perdió el apoyo de su partido tras haber mantenido un enfrentamiento político con Dragnea, quien controla el Ejecutivo pero que no puede ser primer ministro al estar inhabilitado por un delito de fraude electoral.

Dragnea ya provocó el pasado junio la caída de otro primer ministro socialdemócrata.

El político aseguró que su nueva candidata para presidir el Gobierno es muy respetada en Bruselas y es "una mujer civilizada, no conflictiva y muy comunicativa".

Dancila, de 54 años, es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (PE) y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres del PSD.

Horas antes de la propuesta socialdemócrata, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, había designado como primer ministro interino al responsable de la cartera de Defensa, Mihai Fifor.

"Esta situación a la que hemos llegado no me satisface y me preocupa. Un año después de las elecciones, ya tenemos dos Gobiernos del PSD fallidos", señaló el jefe de Estado en una rueda de prensa.

"Esta inseguridad no debe generar inestabilidad política", prosiguió el presidente, quien anunció que a partir del miércoles convocará a los partidos a una ronda de consultas para estudiar la designación de un nuevo primer ministro definitivo.

Dos partidos de la oposición han anunciado ya que durante esas consultas pedirán a Iohannis que convoque elecciones anticipadas.

Desde que llegó al poder en diciembre de 2016, el PSD ha vivido las protestas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, por aprobar por la vía urgente en febrero un decreto ley que pretendía suavizar las leyes contra la corrupción.

Pese a las protestas, el Parlamento rumano, con mayoría de centrozquierda, aprobó el mes pasado una polémica reforma de la Justicia que reducirá la independencia de los magistrado y limitará el trabajo de los fiscales anticorrupción, según los expertos.