Salvador Victoria dice que nunca supo de los negocios del Canal en Latinoamérica

Salvador Victoria presidió el Canal de Isabel II entre 2012 y 2015, cuando se produjo el pelotazo de Emissao -la compra de la empresa brasileña por cuatro veces más de lo que costaba realmente. Sin embargo, nunca se enteró de esas irregularidades, nunca supo de las "operativas" de la empresa pública en América Latina. "Yo estaba al margen de toda esa mecánica", ha defendido en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid ante la sorpresa de los portavoces de la oposición.

Los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos han afeado a Victoria que se haya desvinculado de esas operaciones cuando se produjeron bajo su mando. Él ha insistido en que durante su etapa al frente del Canal nunca tuvo conocimiento de las compras de empresas a través de Canal Extensia, la filial encargada de los negocios en Colombia, Panamá, Haití o Brasil.

"En ningún momento me he reunido con los responsables de iberoamérica, ni he viajado allí", ha insistido. Su única preocupación era que "las cuentas estuvieran bien auditadas", pero nunca se preocupó de los negocios en Latinoamérica porque "no era lo más importante en el Canal. Ha definido a esta empresa pública como "ejemplar" y "de la máxima solvencia".

Cuando los portavoces le han insistido en cómo no pudo conocer la compra de la empresa brasileña Emissao, ha respondido que el Consejo de Administración del Canal nunca tuvo conocimiento de la operación: "no se conoció, no se autorizó, no era competencia". "Yo presidía una sociedad anónima que carecía de competencias, no se conoció", ha reiterado.

Victoria, consejero de Presidencia con Ignacio González, no ha querido comentar nada relativo al caso Lezo con el argumento de no es parte de ese proceso judicial, y por eso no ha valorado los indicios contra el expresidente madrileño. Tampoco ha respondido a las preguntas sobre la trama Púnica, en la que está imputado, porque no eran objeto de la comparecencia, a pesar de la insistencia de algunos portavoces.

Serra Peris no acude a la comparecencia

El primero en la tanda de declaraciones de este viernes, José Manuel Serra Peris, sospechoso de ser uno de los chivatos de la trama Lezo, no ha acudido a su citación en la comisión de corrupción. El exsecretario de Estado de Industria y Energía en el Gobierno de José María Aznar estaba citado a las nueve de la mañana.

Los diputados de la Asamblea han estado un tiempo esperándole, han adelantado incluso otra comparecencia con la esperanza de que se presentase, pero no ha acudido. La presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, ha informado a los portavoces de que la Mesa de la Asamblea estudiaría si traslada estos hechos a la Fiscalía.

Al final de la sesión, González Pastor ha informado de que Serra Peris excusó su presencia este viernes por compromisos fuera de Madrid. Lo hizo a través de un email que no llegó a la Mesa de la comisión, pero la presidenta ha asegurado que, dado que por teléfono ha comunicado su intención de comparecer, intentarán fijar una nueva fecha.

En un informe entregado al juez Eloy Velasco, la UCO apreció “sólidos indicios” de que Serra Peris facilitó información “secreta” al hombre de González para Latinoamérica, Edmundo Rodríguez. Además, está imputado por ayudar al expresidente madrileño a blanquear su patrimonio oculto.

De Miguel se niega a declarar

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2006 y 2009, fue detenido en el marco de la Operación Lezo salió de Soto del Real tras pagar una fianza de 100.000. También estaba citado para declarar este viernes, pero se ha negado a contestar a las preguntas de los diputados por “el carácter secreto de la investigación”.

De Miguel está considerado un estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, y el juez le relaciona con el amaño del campo de Golf del Canal en favor de ACS. Según la Guardia Civil, la empresa habría pagado al clan de González para hacerse con ese contrato.



Quien sí ha decidido contestar a los portavoz ha sido Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea y citado en calidad exconsejero de Economía y consejero del Canal de Isabel II. Su defensa ha sido la misma que la de Victoria: el Consejo de Administración del Canal no analizaba el negocio de la empresa pública en Latinoamérica, porque esa función estaba delegada a la filial Canal Extensia.

"Los temas sobre iberoamérica se conocían cuando se aprobaban los presupuestos", ha afirmado Ossorio, que ha usado este argumento para justificar su desconocimiento sobre los pormenores de la compra de Emissao, el pelotazo ideado por Edmundo Rodríguez. Es más, ha dicho que nunca llegó a ver el informe de KPMG que desaconsejaba esa operación porque la empresa brasileña era una ruina.

Esa quiebra que se produjo poco después no le sorprendió, porque Ossorio la ha vinculado a la crisis económica de Brasil y a los recortes que tuvo que hacer el Gobierno de ese país, que "no hizo un plan de pago a proveedores como hizo aquí el señor Montoro".