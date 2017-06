La subcomisión de la LOREG decidirá esta semana su plan de trabajo y su calendario de primeras comparecencias

La subcomisión del Congreso que se encargará de estudiar posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) se reunirá el próximo jueves para definir su plan de trabajo, fijar qué temas tratan en primer lugar y decidir si aprovechan el mes de julio para recibir a los primeros expertos o se limitan a pedir documentación y dejan las comparecencias para septiembre.

Aunque el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, no tenía intención a priori de pedir que se habilitase el mes de julio para empezar a trabajar, ahora no se descarta esa posibilidad, porque no hay acuerdo entre los grupos.

Así, mientras el PSOE y Ciudadanos quieren que las comparecencias arranquen en julio, Podemos es partidario de que éstas arranquen en septiembre, aunque ahora se empiece a pedir documentación. El PP, de su lado, no se define y está abierto a cualquier opción.

EL VOTO ROGADO, SENTENCIADO

Respecto a los asuntos a tratar, hay acuerdo en revisar el sistema del voto 'rogado' para los españoles residentes en el extranjero, habida cuenta de las quejas de los afectados y de que su implantación en 2011 trajo consigo una importante caída en la participación de este colectivo en las elecciones.

Los grupos, según se desprende sus respectivos planes de trabajo a los que ha tenido acceso Europa Press, también coinciden en la necesidad de estudiar fórmulas para garantizar el voto de las personas con discapacidad y la mayoría quiere que se estudie la posibilidad de ir avanzando en la implantación del voto electrónico. Y otro de los asuntos en los que hay consenso entre los cuatro principales partidos es en regular los debates electorales.

A partir de ahí, hay asuntos que plantean Unidos Podemos, Ciudadanos y el PSOE, pero que el PP no cita expresamente en su plan de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de las demandas para avanzar hacia una mayor proporcionalidad el sistema o en el desbloqueo de las listas electorales.

LISTAS CREMALLERA

Los socialistas y Unidos Podemos abogan por la implantación de las denominadas 'listas cremallera' para garantizar la igualdad de género. Actualmente la ley sólo establece que en cada tramo de cinco candidatos debe haber tres representantes de un sexo y dos de otro, pero no obliga a que se alternen, como sí ocurre con el modelo 'cremallera'.

Estos dos grupos también coinciden en la conveniencia de abrir el debate sobre la posibilidad de rebajar la edad para votar de los 18 a los 16 años, como también reclama EH Bildu.

LISTA MÁS VOTADA Y ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDES

Por su parte, el PP quiere aprovechar la subcomisión para volver a plantear su propuesta de buscar fórmulas que garanticen el gobierno de la lista más votada y de la elección directa de alcaldes mediante un sistema de prima de las mayorías, con doble vuelta o mixto.

Los 'populares' también pretenden que se hable de la reducción de las campañas electorales y de modificar el plazo para la publicación de encuestas para permitir que se puedan publicar más cerca del día de la votación. Aunque el resto de grupos no menciona específicamente estos asuntos en sus planes, no se niegan a tratarlos. Ciudadanos, de hecho, sí coincide con el PP en la oportunidad de discutir una reducción de los gastos electorales así como de mejorar el control sobre los mismos.