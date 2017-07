La tesorera del PP asegura no haber incurrido en delito desde su puesto

La tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, ha asegurado hoy que no ha hecho nada desde su puesto de responsable de las finanzas del partido por lo que pueda incurrir en responsabilidades penales.

Navarro, además, ha rehusado hablar de la supuesta destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas por "respeto" a la investigación judicial abierta, como tampoco ha querido hablar de los acontecimientos que se pudieron producir en la gerencia y la tesorería del partido antes de su llegada.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP del Congreso, la tesorera ha señalado que fue nombrada "para gestionar el presente" y "no para investigar el pasado". "No lo voy a investigar nunca", ha garantizado.

Al ser advertida por el diputado socialista Artemi Rallo de los delitos a los que podría enfrentarse, Navarro ha asegurado ser consciente de las responsabilidades penales en las que puede incurrir si hace "las cosas mal".

"Pero como no las he hecho, indudablemente no voy a incurrir en ninguna", ha remarcado.

La tesorera ha negado de forma tajante el pago de sueldos en B en el partido y ha recordado que ordenó una auditoría interna que demostró que todas las retribuciones que constan en la contabilidad se ajustaban a la legalidad, pagaban su correspondiente IRPF y que todas las salidas de caja tenían su correspondiente recibo.

Y al ser preguntada de nuevo por los sobresueldos ha dicho: "No son sobresueldos, sino abonos a determinados miembros del partido por su trabajo y gastos de representación". Y ha subrayado que en otros partidos, como en el PSOE, "pasaba exactamente igual" y se trataba, en cualquier caso, de cuestiones legales.

Durante la sesión, el socialista Artemi Rallo ha sostenido que el presidente Mariano Rajoy la nombró para "blanquear la historia de más de 20 años de financiación del PP con dinero negro" y le ha mostrado el disco duro de un ordenador.

"¿Qué es eso?", se ha interesado la tesorera y gerente del PP, a lo que el representante del PSOE ha contestado que es "el símbolo de la rabia y la desesperación del PP al verse descubierto en esa gran estafa democrática de la financiación ilegal".

"Es el símbolo de la rabia y la desesperación del señor Maillo, la señora Cospedal y la suya", ha recalcado Rallo, tras recordar que, según la jueza, Navarro "permitió de forma expresa o tácita que se destruyeran los discos duros" de Bárcenas.

"No deduzca de eso que yo lo ordené", le ha replicado Navarro, tras insistir en que por respeto a la justicia y a su derecho de defensa no iba a hablar de ese asunto.

En su comparecencia, la tesorera ha defendido la "pulcritud" de las cuentas de las elecciones municipales de 2011 -"creo que tienen menos problemas que las cuentas de su partido", le ha dicho al diputados del PSOE- y ha hecho hincapié, cada vez que ha sido preguntada por la caja B del PP de Valencia, en que la ley no le obliga a controlar las cuentas de los grupos municipales.

Tanto Artemi Rallo como el diputado de Compromís Joan Baldoví y el portavoz de ERC, Joan Tardá, le han reprochado su falta de colaboración después de que se negara a contestar a algunas preguntas con el argumento de que no tenían que ver con el objeto de la investigación, tales como por qué se despidió al director informático o cuales son las retribuciones del presidente del PP.

Por contra, sí ha informado de por qué el PP no ha abonado la factura de casi 600.000 euros que el reclama Feria Valencia por el alquiler de sus instalaciones en el Congreso del PP de 2008.

A su juicio, la factura no contaba con ningún de justificación del coste del alquiler, lo que aconsejaba no abonarla.

"Imagínese qué diría el Tribunal de Cuentas si pago una factura sin justificar", ha alertado Navarro, que ha avanzado que cuando haya una sentencia firme en su contra, el PP pagará inmediatamente la factura como corresponde.