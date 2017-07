La tesorera del PP se queja del interrogatorio de la oposición: "Me van a preguntar si estoy casada y tengo hijos"

La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, se ha quejado en varias ocasiones del interrogatorio al que la han sometido en el Congreso los portavoces de la oposición durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre presunta financiación ilegal del partido, les ha acusado de reñirla y ha llegado a protestar porque, según ha dicho, le iban a acabar preguntando si está "casada" y tiene "hijos".

Navarro se ha mostrado displicente con los representantes de todos los grupos de la oposición hasta el punto de que, por ejemplo, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le ha pedido que no se enfadase: "No se cabree conmigo", le ha dicho.

En otro momento de su intervención, el diputado valenciano le ha reclamado los nombres de los diputados del PP que han recibido dinero del partido para gastos de representación, una información que ella se ha negado a revelar amparándose en la Ley de Protección de Datos. "Dentro de poco me van a preguntar si estoy casada y tengo hijos. No lo entiendo", ha protestado.

ESO NO TIENE QUE VER CON LA COMISIÓN

Navarro ha guardado silencio ante las preguntas sobre el caso del borrado de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas, por el que está procesada. Lo ha hecho, precisamente para preservar su derecho de defensa y por "respeto a la Justicia", según sus propias palabras.

Pero también ha evitado responder a otras cuestiones, alegando que, desde su punto vista, lo que le estaban preguntando los comisionados no era "objeto de la comisión". Ese es el argumento que ha esgrimido para no explicar por qué se despidió al jefe de informática del PP que aseguró que los ordenadores cuyos discos duros se borraron no eran del partido, sino del propio Bárcenas.

"Eso no tiene que ver con el objeto de la comisión, no voy a contestar", ha dicho Navarro, obligando a intervenir al presidente, Pedro Quevedo, quien ha reconocido a Navarro su derecho a no contestar determinadas cuestiones, pero le ha recordado que el objeto de la investigación corresponde decidirlo a los diputados.

PREGUNTAR COSAS MUY RARAS

"Si algo es o no objeto de la comisión lo determinamos nosotros", le ha puntualizado el diputado de Nueva Canarias. "Pues entonces que me digan lo que tiene o no que ver porque si no me van a preguntar cosas muy raras", ha replicado la tesorera.

Durante el turno del portavoz de ERC, Joan Tardà, Navarro ha confesado que ser tesorera "es un trabajo ingrato" que, entre otras cosas, implica tener que acudir al Cámara a que la "riñan". También le ha reconocido que tiene "la gracia estar investigada" en el caso de los discos duros, pero le ha hecho una advertencia: "No me compare con ningún caso de corrupción, eh, porque no tengo nada que ver", le ha soltado.

Uno de los momentos más tensos ha tenido lugar durante el interrogatorio de la portavoz de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, quien insistía a Navarro para que dijera quién paga su abogado en ese procedimiento, algo a lo que la tesorera se ha negado en redondo, insistiendo en que no iba a hablar de ese asunto. "Por mucho que me intente provocar no voy a salir de la respuesta que le he dado", ha remarcado.

EL PP SALE EN SU DEFENSA

También ha habido tensión con el portavoz del PSOE, Artemi Rallo, quien le ha espetado a Navarro que iba a pasar la historia "por encubrir las vergüenzas del PP" en los últimos 20 años. Ante esa acusación, el 'popular' Carlos Rojas ha salido en defensa de su tesorera y ha exigido a la Mesa de la comisión que velara por "el decoro, la dignidad y los derechos de los comparecientes".

El presidente le ha dado la palabra a Navarro y ella ha protestado porque, a su juicio, el socialista había centrado su intervención en poner de relieve "todo lo mala" que es y "lo mal" que lo ha hecho como tesorera.