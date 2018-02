El testimonio de Bannon en el Congreso por la trama rusa resulta "frustrante"

El antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, compareció hoy ante el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre su presunta participación en la 'trama rusa', si bien sus respuestas resultaron "frustrantes", señalaron fuentes de la investigación.

La comparecencia de Bannon ante el Congreso, que fue a puerta cerrada, se produjo mediante una citación judicial puesto que quien antaño fuera mano derecha del presidente Donald Trump había advertido de antemano que no contestaría a las preguntas del comité por cuestiones de confidencialidad.

A la sesión de hoy, Bannon acudió con un listado de 25 preguntas a las que estaría dispuesto a contestar, aunque finalmente se limitó a responder "no" a la mayoría, según fuentes no identificadas del Congreso citadas por el diario The Washington Post.

De hecho, la comparecencia de Bannon ante este comité del Congreso había tenido que ser pospuesta hasta en tres ocasiones, debido a que Bannon esgrimía que debía coordinar el contenido de su declaración con el equipo del presidente.

"Las únicas preguntas a las que contestaba eran las preguntas que habían sido escritas, literalmente escritas, para él por la Casa Blanca", protestó el congresista republicano de mayor rango del comité, Adam Schiff, en declaraciones recogidas por el diario.

La del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja es una de las diversas investigaciones abiertas por las autoridades estadounidenses con el objetivo de dilucidar si se produjo una injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.

Otra de estas pesquisas es la que dirige el fiscal especial, Robert Mueller, quien precisamente se ha reunido con Bannon en varias ocasiones a lo largo de la última semana para preguntarle por los posibles vínculos entre el equipo de campaña del ahora presidente y el Gobierno ruso, según informaron hoy medios locales.

Un portavoz del equipo de Mueller consultado por Efe se limitó a declinar hacer comentarios sobre "una investigación en marcha".

Posiblemente, esta sea la investigación que más preocupa a Trump, quien ha llegado a tildar el trabajo de Mueller, que llegó a dirigir el Buró Federal de Investigaciones (FBI) bajo presidencias tanto demócratas como republicanas, como una "auténtica caza de brujas".

A finales de 2017 se constataron los primeros resultados de la investigación dirigida por Mueller con las imputaciones del exjefe de campaña de Trump Paul Manafort, en arresto domiciliario desde entonces, y Michael Flynn, que fue su asesor de Seguridad Nacional, entre otros.