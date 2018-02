Una mujer torturada y agredida pide a justicia a la CorteIDH por violencia de género

La joven venezolana Linda Loaiza López, torturada, mutilada, violada y agredida durante un secuestro de cuatro meses, pidió hoy a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia contra la persona que la sometió a este tipo de violencia.

"No hay una sanción verdadera a los agresores, no hay una respuesta efectiva por parte del sistema judicial para las mujeres, yo estoy en representación y yo soy un reflejo de lo que allá viven las mujeres que han sufrido violencia sexual y psicológica", expresó Loaiza ante el Tribunal.

El caso se remonta al año 2001, cuando Linda, a sus 18 años, fue secuestrada por un hombre y durante su cautiverio recibió golpes de tal intensidad que la tuvieron que operar más de 15 veces y estuvo hospitalizada durante un año para las reconstrucciones en su rostro.

En ese tiempo recibió continuas violaciones y torturas que le cercenaron partes de su cuerpo y rostro hasta el punto de ponerla al borde de la muerte.

Informes médicos reseñan que la joven sufrió, entre otras lesiones, fractura de maxilar, destrozos de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal y quemaduras de cigarrillos en casi todo el cuerpo.

La demanda presentada ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explica que el Estado incumplió su obligación de investigar en un plazo razonable y que Loaiza no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

La demanda afirma que la violencia estuvo motivada por su condición de mujer y establece que existió una situación de aquiescencia por parte del Estado.

"Hubo una denuncia que yo coloqué y si hubieran tenido un poquito de consideración de búsqueda a Linda esto no hubiera sucedido. El Estado nunca hizo nada (...) Luis Carrera Almoina (el agresor) me amenazó porque lo había denunciado y había una liga porque él me llamó, pero no se hizo nada", afirmó la hermana de Linda, Ana Secilia López Soto.

Según la versión de Ana Secilia, al poner la denuncia ante la policía le respondieron que seguramente su hermana se había escapado con el novio.

La Comisión además indicó que el Estado venezolano tuvo o debió tener conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la joven ante los intentos de su hermana de interponer la denuncia de su desaparición.

Como parte de la audiencia, la Corte escuchó además a la perita propuesta por los representantes de las supuestas víctimas, Daniela Claves, de nacionalidad chilena y experta en temas de género,

Además de la perita, fue llamada por el Estado María Lucrecia Hernández, una argentina que se dedicó a explicar la situación legal sobre las medidas de prevención y legislación para la protección de las mujeres en Venezuela.