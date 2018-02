Un tribunal camboyano ordena confiscar oficinas del principal partido opositor

Un tribunal camboyano ordenó la confiscación temporal de tierras y oficinas del Partido para el Rescate Nacional de Camboya (CNRP), el ilegalizado grupo que lideraba la oposición política, publican hoy medios locales.

Las propiedades están a nombre de Sam Rainsy, antiguo líder del CNRP y actualmente en el autoexilio para evitar una condena de prisión, quien afronta una condena de difamación contra el primer ministro, Hun Sen, por la cual debe compensar al mandatario con 4.000 millones de rieles (1 millón de dólares u 817.000 euros).

Rainsy también ha sido sentenciado por difamar al presidente de la Asamblea Nacional, Heng Samrin, a quien debe indemnizar con 250 millones de rieles (62,500 dólares o 51.000 euros).

El juez Ros Piseth del tribunal de Phnom Penh activó el martes el embargo temporal -valorado en su totalidad en 1.060.000 dólares u 866.000 euros- para asegurar el pago de Rainsy, reporta el portal de noticias oficialista "FreshNews".

Las propiedades serán devueltas al político en caso de que afronte las compensaciones, pero la orden advierte de que serán vendidas en caso de evadir el resarcimiento, publica el diario "The Phnom Penh Post".

Rainsy precisó a esta fuente que repudia la medida al calificar al tribunal de "marioneta de Hun Sen" y que por tanto rehuirá del pago.

"No me importa que el tribunal de títeres de Hun Sen y su partido confisquen mis propiedades, porque esas acciones no afectan a mi forma de vida y espíritu de lucha", apuntó en un correo electrónico el político opositor desde París.

Las autoridades camboyanas intensificaron en agosto de 2017 una ofensiva judicial contra opositores y críticos que llevó al arresto del líder opositor -Kem Sokha- por un cargo de traición y la ilegalización en noviembre del CNRP, además del cierre de medios de comunicación independientes y la expulsión de ONGs.

La campaña tuvo lugar tras los malos resultados del partido gobernante en las municipales de junio y previa a las elecciones generales -previstas para julio de este año- en las que Hun Sen buscará revalidar el cargo que ostenta desde 1985.

Con la ayuda de la ONU, Camboya organizó las primeras elecciones democráticas en 1993, tras más de dos décadas de guerra civil, incluido el régimen del Jemer Rojo, durante el que murieron unos 1,7 millones de personas.