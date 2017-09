El líder de valencià d'EU va viatjar al funeral de Fidel Castro amb fons públics

El coordinador autonòmic d'EUPV, David Rodríguez, hauria assistit als funerals de Fidel Castro en l'Havana en novembre de 2016 amb un viatge pagat amb els fons públics del grup d'Esquerra Unida en la Diputació d'Alacant.

Així ho anuncia el diari Información que explica que aquest viatge es demostraria amb una factura d'1.150 euros que s'inclouria dins d'un total de 37.849 euros de despeses que el grup d'EU no hauria justificat.

El mateix diari apuntaria que la via del grup d'EU en la Diputació d'Alacant era l'única via econòmica per a la direcció de David Rodríguez ja que, sense grup en les Corts, només li queda també el grup de la Diputació de València, dirigit per Rosa Pérez Garijo, la seu rival en la carrera a la secretaria d'organització d'EUPV.

Explicacions

Després de conèixer-se aquesta notícia dos destacats càrrecs de la formació -el diputat d'EU en el Congrés, Ricardo Sixto, i la secretària de Política Municipal de la coalició, Estefanía Candel- han sol·licitat una reunió extraordinària de l'executiva per a tractar l'assumpte. En aquesta trobada se censuraria el comportament de la diputada rovincial Raquel Pérez, alhora que s'exigiria que justifique les despeses del grup.

Per la seua banda la també exdiputada autonòmica i membre de la direcció de Izquierda Unida, Esther López Barceló, ha manifestat que "no tenim tota la informació, però anem a exigir tots els comptes de la Diputació provincial i les explicacions pertinents". Afig que "si es confirma la notícia demanarem la dimissió de la diputada i del coordinador general. Són actes impropis d'una organització que s'ha batut el coure contra la corrupció".