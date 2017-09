El fiscal venezolano dice que recibió una amenaza de muerte por investigar hechos de corrupción

El fiscal general venezolano, Tarek Saab, aseguró hoy que ha recibido amenazas de muerte de personas desconocidas por su investigación sobre hechos de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en el sur del país.

Durante una comparecencia ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, que le designó en el cargo hace un mes, dijo que recibió una llamada telefónica cuando iba saliendo de una entrevista televisiva en la que habló sobre la corrupción en la Faja.

"Sigue así con el tema de la Faja que vas a aparecer abombado como un gato", le dijeron por teléfono a Saab según él mismo contó tras describir que se trataba de "una llamada de esas (...) que uno no sabe quién llama" y en la que hubo "un poco de groserías".

El fiscal dijo entender que hechos como esto son "pajuatadas" (intrascendentes), pero denunció que hay empresarios supuestamente involucrados en los hechos de corrupción que él investiga que estarían "moviendo contra mí amenazas en Miami".

"Vengan aquí y pónganse a derecho, no sean cobardes, y ellos saben a quiénes me refiero (...) Están diciendo que van a pagar no sé cuánto para que me destituyan de aquí pero que esa investigación no va a terminar", agregó Saab.

El funcionario recordó que el ex director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco; además de otros 8 gerentes de Pdvsa Occidente vinculados a hechos de corrupción en Petrozamora están privados de libertad.