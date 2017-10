El vicepresidente de Ecuador acata "bajo protesta" orden de prisión en su contra

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, aseguró hoy que acata "bajo protesta" la orden de prisión en su contra, que dictó la Corte Nacional de Justicia tras considerar justificada una petición en ese sentido de la Fiscalía General en la investigación de supuestos sobornos de la brasileña Odebrecht.

"Acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia", escribió en Twitter.

Y añadió: "Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme".

La medida contra Glas, impuesta por el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia, ha sido también aplicada al tío del vicepresidente Ricardo Rivera, quien cumplía arresto domiciliario durante las investigaciones dentro del caso Odebrecht.

Franco Loor, abogado del vicepresidente, quien es investigado por presunta asociación ilícita relacionada con el escándalo en torno a la firma brasileña Odebrecht, aseguró que su cliente no dimitirá.

Más temprano, al conocer de la petición de prisión preventiva por parte del fiscal general del Estado, Carlos Baca, Glas aseguró que no escapará y pidió públicamente que la Fiscalía exhiba las pruebas en su contra.

"No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos", escribió Glas, a quien el presidente del país, Lenín Moreno, retiró sus responsabilidades en agosto poco después de que saliera en público contra su gestión.

Y añadió: "Pido públicamente que el Fiscal exhiba ante el país las pruebas que tiene en mi contra".

El vicepresidente apuntó que espera que su "sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores a la Revolución (ciudadana) y a la Patria".

El vicepresidente apuntó que "según todos los juristas, incluidos los más feroces opositores, el pedido del Fiscal para que se sustituyan las medidas cautelares es una aberración jurídica".

"¿Qué más prueba quieren de que este proceso no es jurídico sino político?", se preguntó Glas.

En un comunicado enlazado en Twitter, Glas, quien fue también vicepresidente de Rafael Correa, dijo que "este ha sido un proceso plagado de irregularidades. No se ha respetado el principio de presunción de inocencia y se me ha dejado en indefensión al negarme información fundamental para mi defensa".

En su opinión, esto no es solo contra él sino que "es parte de un plan organizado para destruir a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa", dijo en referencia al proyecto político que instauró al llegar al poder, en 2007, el movimiento oficialista Alianza País, del que también forma parte Moreno.

Baca ha replicado inmediatamente que la "Fiscalía actúa de manera responsable y no bajo presiones mediáticas o políticas".

"Lo que ha establecido el juez se fundamenta en elementos de convicción y evidencias recabadas en investigación", anotó, según aparece en el Twitter de la Fiscalía.