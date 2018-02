Las víctimas del accidente de metro, satisfechas, esperan el juicio

La portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de Julio, Rosa Garrote, se ha mostrado satisfecha tras conocer que la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la reapertura, por tercera vez, de la investigación del accidente, y espera que la causa derive ya en un juicio.

En declaraciones a EFE, Garrote ha insistido en que lo que ahora ha acordado la Audiencia "es lo que llevamos reclamando desde hace doce años, que se investiguen todas las posibles causas del accidente, más allá del exceso de velocidad".

"Hubo otros factores, como el estado del vagón y de la vía o las medidas de seguridad para controlar la velocidad", ha insistido.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 21 que reabra, por tercera vez, la investigación del accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Según consta en un auto, hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ordena a la jueza instructora que llame a declarar a los investigados en la causa y que, de no ser necesarias nuevas diligencias, abra juicio.

A juicio de Garrote, resulta clave que se llame a declarar a la exgerente de FGV Marisa Gracia y otros procesados porque, en caso contrario "no se les podría imputar nada durante el juicio".

"Independientemente del resultado del posible juicio, estamos satisfechos con que se inste la investigación de todas las posibles circunstancias, porque no se puede basar todo en la velocidad como ha hecho la jueza instructora".

A su juicio, la magistrada Nieves Molina "no ha querido investigar nada que señalase a los responsables de FGV ni otras instancias políticas", por lo que la decisión de la Audiencia "sirve de entrada para demostrar que los ciudadanos no nos conformamos, para evidenciar que no es tan fácil tapar un asunto así".

Por último, Garrote se ha felicitado de la reapertura de la causa aunque, según ha lamentado, "las causas concretas del accidente no se podrán averiguar porque la jueza mandó arreglar la vía y destruir el vagón accidentado" tiempo después del siniestro.