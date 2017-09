Se vislumbra nuevo diálogo en Venezuela en medio del escenario preelectoral

El Gobierno y la oposición de Venezuela podrían reanudar un diálogo este miércoles en República Dominicana a invitación de ese país y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han llamado a una negociación que de momento solo es aceptada abiertamente por el chavismo.

Entretanto, el país se prepara para unas elecciones regionales que se celebrarán en octubre, motivo por el cual la oposición celebró el domingo unas primarias que, a pesar de los resultados definitivos, han generado discrepancias entre los partidos que conforman la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Este martes, el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, informó en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, de que las conversaciones entre el Gobierno venezolano y su oposición comenzarían este miércoles en República Dominicana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó horas antes la "invitación" a retomar este proceso.

"Quiero anunciar que (...) acepto esta nueva jornada de diálogo", informó el jefe de Estado venezolano en cadena obligatoria de radio y televisión, en referencia a lo que él mismo señaló como una "invitación" de Zapatero y del Gobierno dominicano.

El mandatario venezolano designó a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño Libertador y uno de los estrategas más influyentes en el Gobierno, para que le represente en esta reunión y para "continuar los esfuerzos de diálogo".

Maduro aseguró que está comprometido con esta iniciativa. "No digo más. Me gustaría decir mucho más pero no debo, debemos ser prudentes para que en esta oportunidad fructifique de manera exitosa el diálogo por la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.

Por su parte, la MUD negó hoy que vaya a reabrir una negociación con el Gobierno, aunque aseguró que enviará una delegación para reunirse con el presidente dominicano, Danilo Medina, a quien, afirma, "presentará los objetivos de la lucha democrática nacional".

En un comunicado, la coalición detalló sus demandas en toda conversación con el Gobierno de Maduro.

"La Mesa de la Unidad reitera que no hay un reinicio del diálogo e informa a Venezuela y el mundo cuáles son sus condiciones para una negociación seria", agregó la alianza, entre cuyas peticiones destacó la presentación de una agenda electoral que incluya una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para 2018.

Eso además de "la liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución".

Según la oposición, "la invitación del presidente Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el Gobierno", para el que la MUD exige "acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo".

En ese sentido, afirma que el encuentro -sobre el que la oposición habla sin mencionar una eventual presencia del oficialismo- es para "explorar, con facilitación internacional, las condiciones para una negociación seria con el Gobierno que cumpla con las exigencias reiteradamente planteadas".

Entretanto, la MUD anunció hoy los resultados que faltaban por conocerse sobre las primarias del domingo paaara las elecciones a gobernadores regionales, en las que afirmó que participó el 6,8 % (1.018.621 personas) de un padrón electoral de casi 15 millones.

La coalición ratificó como vencedor al histórico partido Acción Democrática (AD), del expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, que se hizo con 12 de las 23 candidaturas en disputa para estos comicios previstos para el 15 de octubre.

La organización política Primero Justicia (PJ), del líder opositor Henrique Capriles, obtuvo cinco triunfos en la contienda, mientras que Voluntad Popular (VP), del opositor privado de libertad Leopoldo López, se quedó con una plaza, al igual que los partidos Avanzada Progresista (AP), el socialcristiano Copei y La Causa R.

Por consenso previo, AD tenía ya otros dos aspirantes unitarios, mientras que VP y PJ se habían asegurado un candidato cada uno.

Sin embargo, PJ anunció hoy su retirada de la Comisión de Primarias de la MUD al denunciar un fraude en los resultados de los estados Aragua (litoral) y Amazonas (sur).

Ante ello, la alianza opositora abrió un periodo de 24 horas para atender y revisar las disconformidades sobre los resultados de este proceso.