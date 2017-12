Contaminación, consejos, fútbol y payasos: los memes de 2017

El señor de la contaminación

Fue justo a finales de 2016, pero su trascendencia fue tal que en los primeros días del año siguio siendo el meme más utilizado. El protagonista fue un hombre madrileño, al que una periodista le preguntaba por su opinión sobre las medidas anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Su frase y sus gestos de rechazo se resumieron en un "¿Dónde está la contaminación? ¿Dónde? Que yo la vea", mientras se señalaba el ojo.

"¿Dónde ves tú la contaminación, dónde?" Las reacciones de los ciudadanos a las restricciones de circulación. pic.twitter.com/9MfHXFWtUQ — El Mundo Madrid (@ElMundo_Madrid) 29 de diciembre de 2016

El vídeo lo grabó la periodista Yaiza Ibarra para El Mundo: "Tenía ganas de hablar porque, como se ve, estaba bastante molesto. Le hice dos o tres vídeos más además del famoso, porque en principio no iba a publicar el del meme", señala a eldiario.es. Finalmente, lo eligió por ser el mejor, pero no era consciente de la repercusión. "No presté atención hasta que me llamó un amigo mío porque el vídeo estaba viralizándose muy rápido", dice Ibarra, que señala que aún le sorprende que la gente se acuerde de aquel señor.

Los Simpson también predijeron la contaminación de Madrid. pic.twitter.com/AODVJJ1tLX — Itachi. (@_Krwlng) 29 de diciembre de 2016

¿Machismo? ¿Dónde ves tú el machismo? ¿Cómo va a haber machismo si ya pueden votar? Enseñame dónde está eh yo no lo veo ENSEÑAMELO pic.twitter.com/DZGmFQQBwd — sad misty (@acidicsilence) 29 de diciembre de 2016

El tío de los consejos que no sirven para nada

"No tienes que hacer planes para San Valentín si no tienes a nadie", "No estás en la ruina si no miras tu cuenta del banco" o "No te pueden despedir si no tienes trabajo". Estos son algunos de los "consejos de mierda" que salen del meme en el que aparece un hombre que te mira de frente mientras se apunta a la sien para reforzar su idea.

El personaje del mismo es un actor llamado Kayode Ewumi, que en ese momento interpretaba el papel de Reece Simpson (conocido como Roll Safe) en la webserie Hood Documentary. La idea de convertirle en un meme partió de la cuenta de Twitter FootyHumor. Pero no fue hasta que el usuario @trapafasa volviese a tuitear a Roll Safe cuando empezó a hacerse conocido por Internet, como relata Know Your Meme. Desde entonces, arrasó en los primeros meses del año. Y aún es fácil encontrar sus consejos absurdos.

You can't be broke if you don't check your bank account pic.twitter.com/brpgiWflym — Ryan (@RyanWindoww) 23 de enero de 2017

u can't disappoint ur family if you've never made them proud in the first place pic.twitter.com/Ui8vRct0oC — • dyl • (@DylanM_97) 1 de febrero de 2017

You can't get cheated on if you don't get into a relationship pic.twitter.com/lc9DBO0GYB — noah (@NoahPesante) 25 de enero de 2017

Se queda

Gerard Piqué subió una foto junto a Neymar cuando los rumores sobre que el jugador brasileño se iría al PSG no paraban de crecer. Y solo dos semanas después de que el central del Barça tuitease la imagen, ocurrió.

La imagen sirvió para hacer bromas de todo tipo, aparte de montajes en los que se cambiaba las caras de los futbolistas por las de otros personajes conocidos que acababan separando sus caminos. Por cierto, Piqué admitió que cuando publicó aquel tuit ya sabía que Neymar se iría. "Fue por el bien del Barça. Y no salió bien".

¿Piensa en otra?

El mejor ejemplo de que cualquier cosa puede acabar sirviendo para una broma en Internet es que una portada de un libro de Corín Tellado se convirtió un meme. Es la bautizada en redes como "¿Estará pensando en otra?", en la un hombre aparece con gesto preocupado sentado al borde de una cama mientras la que parece ser su pareja le mira extrañada desde las sábanas. El tuit que inició el camino de esta fotografía es desconocido, pero su uso suele ser habitual para tratar con humor inquietudes del día a día.

-¿Estará pensando en otra?

•¿Como lo hacen?,Esa gente que se pegan siestas de 4 horas y luego por la noche se duermen del tirón pic.twitter.com/DfDony81BY — 25 años sin cotizar® (@_Parao) 6 de septiembre de 2017

-Estará pensando en otra

- ¿Velaske pensará que yo soi guapa? pic.twitter.com/6AfZyTnsVK — 🎄Jingle Bell Tuan🎄 (@YukioMitsune) 14 de diciembre de 2017

–Seguro que estará pensando en otra.

–¿Quién demonios es M. Rajoy? pic.twitter.com/GSSKVTC9e0 — Said (@saitoel) 7 de noviembre de 2017

- ¿Estará pensando en otra?

+ ¿Llegará Duro a tiempo a Cardiff? pic.twitter.com/vCl1WeRKEB — irene (@irenowski) 25 de mayo de 2017

El novio que miraba a otra chica

Fue la estrella del verano en redes junto a la historia de Manuel Bartual. Un chico que se da la vuelta en la calle para mirar a otra chica, mientras su novia le mira alucinada por su gesto, fue suficiente para dar luz al meme del verano. El origen es una sesión realizada por el fotógrafo Antonio Guillem, que se dedica a hacer fotografías de stock o recurso. Fue tomada en Girona en 2015, pero fue en 2017 cuando explotó tras usarse por primera vez de forma humorística en enero de ese año, según un cálculo de Know Your Meme.

La broma no suele cambiar de sentido: el que lo difunde suele ser el chico, la chica a la que mira sus aspiraciones imposibles o incluso desacosenjables, y la pareja de él es aquello que hemos hecho bien o que realmente deberíamos hacer. Tras la difusión de esta, empezaron a difundirse por redes otras fotos de Guillem a los mismos modelos. E incluso hubo quien imaginó la conexión entre todas las imágenes. Un meme que traspasó fronteras, y cuyo éxito respondía a lo versátil y simple que es.

Este tío no es un meme, es un vicioso. pic.twitter.com/7LWkEbL4DZ — Mxngxl (@Mongolear) 23 de agosto de 2017

STOP I DIDN'T KNOW THERE WERE MULTIPLE PICS FJDJDDJDJD GIRL WYD DROP HIS CRUSTY ASS pic.twitter.com/eGi1oQ4XYz — ria (@BTSlNTRO) 24 de agosto de 2017

El hijo de la Tomasa

El yihadista español de ISIS que lanzó amenazas contra el país desde un vídeo fue ridiculizado al instante en las redes sociales. El cóctel no podía ser más propicio: un terrorista que nació en Córdoba y cuya madre se llama Tomasa. Una reacción que fue muy aplaudida por el significado que tenía, ya que el vídeo fue difundido tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Así fue como el bautizado como "El Cordobés" sirvió para rechazar el terror con humor. E incluso protagonizó algún crossover con otros éxitos de este año.

No puedes ser terrorista del ISIS y que tu madre se llame Tomasa Pérez Mollejas. No es serio. pic.twitter.com/4JJSfs23IH — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) 24 de agosto de 2017

-Soy Muhammad Yasim Ahbar Pérez, llamado Abu Lais al Qurdubi, castigo de infieles y...



-¿El de la Tomasa?



-Chi



pic.twitter.com/PNYt5ICgCQ — Dimitri (@dimitriknows) 24 de agosto de 2017

-Alá es grande, pero podéis hacerlo súper por un euro cincuenta más. pic.twitter.com/96wXAtwa0a — Agente Craich (@ACraich) 24 de agosto de 2017

DISE MI NOVIA: "LLIVAS DISFRAS DIL CHI GUIVARA ROBAO DI TIENDA DE ABDUL". LI DIGO: ¿QUIERE QUI HAGA LA YIJAD VISTIDO DE TRANSFORMER, MOJER? pic.twitter.com/qmELV8qhIm — MrInsustancial (@MrInsustancial) 23 de agosto de 2017

Meryl Streep cantando... hace dos años

Una foto de Meryl Streep gritando en una ceremonia de los premios SAG en 2015 pasó a ser un meme gracias a la idea de un usuario anónimo. Fue cuando Dan Tushy tuiteó la imagen de la actriz para reírse de la forma en la que él mismo cantaría un tema de Missy Elliot. Desde entonces, este fotograma de Streep sirve para ilustrar la diferencia entre lo que dicen realmente unas letras y lo que solemos cantar por no conocerla bien.

queen: THUNDERBOLTS AND LIGHTNING VERY VERY FRIGHTENING ME

me: GALELILEO ᴳᴬᴸᴱᴸᴵᴸᴱᴼ pic.twitter.com/d7dsteEcmB — ً (@DAREDEVlllS) 19 de marzo de 2017

The Killers: It started out with a kiss, how did it end up like this?



Me: IT WAS ONLY A KISS IT WAS ONLY A KISS pic.twitter.com/pDsShTLWzc — erika™ (@erikaofthestate) 19 de marzo de 2017

Alicia Keys: IN NEW YOOOOOORK



Me: CONCRETE JUNGLE WET DREAM TOMAAAAATO pic.twitter.com/9VM4tXytHs — Man of the Decade (@MissZindzi) 18 de marzo de 2017

Las órdenes ejecutivas de Trump

La manera en la que el presidente de EEUU mostraba las órdenes que firmaba en los primeros días de su presidencia también fueron parodiadas. Las ideas más exitosas surgieron de TrumpDraws, que imaginaba los dibujos que podía hacer Trump en esos cuadernos que después enseñaba a la prensa.

El payaso de IT... de 1990

La llegada a los cines del remake de IT resucitó una de las imágenes más utilizadas en redes como meme: la del payaso Pennywise en una alcantarilla tentando a un niño para que bajase junto a él. Pero no se trataba del personaje diabólico de la actualidad, sino el que interpretó Tim Curry hace más de 20 años en la primera adaptación de la novela de Stephen King. El ingenio empleado en este fotograma dio para memes de todo tipo.

"La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Vas a otras alcantarillas y están llenas de vampiros y hombres lobo..." pic.twitter.com/rPTCEiMre3 — Sergio.✏️ (@Birritas_) 9 de septiembre de 2017

Iba a trabajar al McDonald's, me resbalé, me caí aquí y ahora nadie quiere ayudarme por culpa de Stephen King. pic.twitter.com/eGpiXQG4Cx — Super Falete (@SuperFalete) 9 de septiembre de 2017

Eh, chaval, yo empecé de cero, en un garaje. pic.twitter.com/NSyuqkjFT5 — logela 🏴‍☠️ ▼・ᴥ・▼ (@logela) 12 de septiembre de 2017

¿Pero cómo cojones voy a tener un globo aquí abajo, ignorante hijo de puta? pic.twitter.com/exqQibv4Dk — Proscojoncio (@Proscojoncio) 10 de septiembre de 2017

La actriz del vídeo de Òmnium

El gesto cariacontecido de una supuesta activista por la indepedencia de Catalunya fue el meme estrella en torno al referéndum del 1 de octubre (junto a la señora que cambia de gesto el día que Puigdemont no acabó de anunciar la independencia). La protagonista de este vídeo de Òmnium Cultural resultó ser una actriz, que debido a la repercusión cerró todas sus cuentas en redes sociales.

Hubo quien utilizó la imagen para ridiculizar al independentismo e incluso decidó insultos contra esta mujer. Por suerte, el humor prevaleció sobre todo lo anterior.

Tremendo el vídeo de Help Catalonia. pic.twitter.com/hjdFKPSiYL — Supercrisis (@supercrisisblog) 17 de octubre de 2017

Tres greatest hits para acabar el año

Los memes más exitosos de este año se han concentrado en el último mes del mismo. Solo en las dos primeras semanas de diciembre aparecieron tres de los mejores recursos para hacer sátira y humor de cualquier cosa. Una va sobre arte barroco, otra está protagonizada por un genocida y la última es culpa de unas hipotecas (a tipo fijo). Como no necesitan presentación, recopilamos las mejores directamente.

Velaskes yo soy wapa?, el meme del año

El origen

Una creación de Christian Flores para PlayGround Fire, que se ha convertido en lo más viral de esta última etapa de 2017. Su historia tiene mucho que ver con el feminismo.

Las reacciones

- Dios mío, qué gracioso lo de “velaske yo soi guapa?”.

- ¿qué?

- tenemo ke inventarno drama.

- déjeme en paz.

- SOI GUAPA??

- suélteme.

- ¡¡LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ!!

- me das miedo.

-¿NO TE HACE GRACIA, AMARGADO DE MIERDA? VOY A RAJARTE LA PUTA CARA. ME COMERÉ A TUS HIJOS. — Chucki (@chuckiclampy) 2 de diciembre de 2017

Cuando no paro de cantar Velaské io soi guapa? pic.twitter.com/7VNYbYSKPz — Cris🌙 (@CeloftYoutubers) 9 de diciembre de 2017

El suicidio de Slobodan Praljak

El origen

Cuando estaban a punto de condenarle por sus crímenes en la guerra de los balcanes, Praljack se bebió un frasco con un líquido que le provocó la muerte minutos después.

Las reacciones

🎶DAME VENENO QUE QUIERO MORIR, DAME VENEENOOO🎶 pic.twitter.com/UgAN12PqHf — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de noviembre de 2017

-¿Ha recibido usted pagos con dinero negro?

-Jamashhh, no encontrará ushted a nadie que teshtifique lo contrario... pic.twitter.com/FOECL07ZzY — Protestona (@protestona1) 29 de noviembre de 2017

Silvia Charro, Simón Pérez y las hipotecas

El origen

Un vídeo de análisis hipotecario protagonizado por dos expertos que llamaron la atención por su particular aspecto y su forma de hablar. Una de ellas, Silvia Charro, negó haber estado perjudicada durante la grabación del mismo. Pero ni ella ni Simón Pérez podían ya controlar el fenómeno que supusieron.

Las reacciones

Qué Silvia Charro os sentis hoy? pic.twitter.com/L8CYADh1E5 — Serg LP (@DaDrummerEV) 14 de diciembre de 2017

Retuit para que Simón Pérez y Silvia Charro den las campanadas de Fin de Año. pic.twitter.com/GTCBWgf0Zi — Ivanjode (@Ivanjode) 14 de diciembre de 2017