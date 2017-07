VÍDEO | Juncker abronca a la Eurocámara por la presencia de apenas 30 diputados: "El Parlamento es ridículo"

El Parlamento Europeo acoge 750 escaños más el del presidente. Verlo casi vacío durante una sesión de debate es llamativo. Una situación que se ha dado este martes, durante el debate por la presidencia de turno de Malta, donde apenas había 30 diputados en sus asientos. Esto ha provocado el enfado del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha abroncado a los diputados presentes y ha tachado a la Eurocámara de "ridícula".

El ataque de Juncker al Parlamento no ha sentado nada bien a los responsables de este último. El presidente de la Cámara, Antonio Tajani, que le ha recordado el papel de ésta y le ha exigido respeto por los comentarios que estaba profiriendo.

"Felicito a los que han venido a la Cámara, pero el hecho de que solo 30 diputados hayan venido a este debate es suficiente para mostrar que el Parlamento no es serio", ha dicho Juncker, que ha destacado que si el primer ministro de Malta fuese Angela Merkel o Emmanuel Macron todos los asientos estarían ocupados.

Tajani le ha recordado entonces a Juncker que puede criticar a la Eurocámara, pero que es esta la que controla al gobierno de Bruselas, y no al revés, algo admitido por el primero. Ante ésto, el presidente de la Comisión ha advertido de que no irá más a estos debates y ha exigido a la cámara respeto hasta por las presidencias "de los países más pequeños". "Esto es algo que no está haciendo", ha rematado.

Tras el episodio, Juncker y Tajani se han reunido en solitario y han arreglado sus diferencias, según el director de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch.

Acaba de tener lugar una reunión Tajani-Juncker en la que el segundo ha lamentado los términos utilizados.Tajani considera el tema cerrado. — Jaume Duch (@jduch) 4 de julio de 2017

El episodio del choque entre Tajani y Juncker por la ausencia de casi el 90% de eurodiputados también ha sido muy comentado en redes sociales. Incluso por uno de los parlamentarios aludidos: el español Ernest Urtasun, que da la razón a Juncker pero asegura que él no ha ido al debate por tener otra reunión.

Juncker lleva hoy algo de razón. No puede estar el hemiciclo tan vacío en debate con presidencia, sea la que sea (1/2). — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 4 de julio de 2017