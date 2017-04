VÍDEO | Fans del Leicester asaltan la cafetería de un tren AVE

"It's fucking free!". Con ese grito celebraban este martes aficionados del Leicester el robo de cervezas en el AVE que les lleva a la capital de España para asistir este miércoles al partido de Champions entre su equipo y el Atlético de Madrid.

En un vídeo difundido por el canal Football Away Days, se ve que la cabina de la cafetería estaba vacía, por lo que los seguidores del equipo inglés se reparten las cervezas entre risas y gritos. La ausencia de personal es debida a la huelga parcial de servicios a bordo de RENFE que tiene lugar durante esta Semana Santa.

En la tarde del martes, ocho hinchas del Leicester fueron detenidos en la Plaza Mayor de Madrid acusados de desórdenes públicos y atentado contra agente de autoridad, según informa El Mundo.

Leicester fans and the Spanish old bill in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/YtRzwv491g