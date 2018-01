Del nuevo año corrupto a la 'Operación JC': las noticias que te has perdido mientras estabas de vacaciones

Que muchos hayan estado de vacaciones unos días o hasta las dos semanas que ha durado la Navidad no quiere decir que la actualidad haya parado. A pesar del periodo festivo, se han producido varias noticias relevantes que creemos que te pueden interesar. Hay de todo, y no precisamente bueno: corrupción, violencia machista, LGTBIfobia o precariedad. Sí, quizá podrías vivir sin llevarte un mal rato con estas noticias. Pero hay cosas que todos necesitamos saber. Por muy negativas que sean.

Diana Quer: sí, fue violencia machista

El cuerpo sin vida de Diana Quer apareció el último día de 2017 tras casi año y medio de desaparición. Poco después se destuvo a un hombre conocido como 'El Chicle', que tras confesar su mujer y quedarse sin coartada admitió que había asesinado a la joven madrileña.

Tras ser cuestionada por su forma de vida, su manera de vestir, la relación que tenía con su familia o sus intereses amorosos, Diana Quer fue estrangulada por un hombre que quería abusar de ella. Era un caso de violencia machista, aunque hay quien habla de " oportunismo político" por considerarlo así. En una rueda de prensa, la Guardia Civil pidió "autocrítica" a los medios que habían publicado todo tipo de teorías sin contrastar, como que se había fugado por sus disputas familiares.

'Operación JC': vuelve el 'juancarlismo'

Juan Carlos I vuelve a ser lo que fue. Su 80 cumpleaños ha permitido a la Casa Real mostrar una imagen de unidad entre el rey actual y el emérito, además de rescatar del ostracismo al anterior monarca tras tres años sin aparecer en actos institucionales junto a su hijo. Una operación de lavado de imagen en la que se utilizaron la celebración del cumpleaños y la Pascua Militar, a la que acudió Juan Carlos de Borbón. Atrás aquella exclusión de los actos del 40 aniversario de la Constitución, que tanto molestó al rey emérito.

Este cumpleaños también ha servido para que la prensa se acuerde de su legado como rey. Y sin hacer casi mención a los escándalos como la cacería de Botsuana, su relación con la princesa Corinna o su relación con el caso Nóos. Los elogios grandilocuentes van desde "monarca útil", responsable de un "reinado fructífero" a "piloto de nuestro país desde la dictadura hasta la democracia".

Corrupción para empezar enero

2018 no dejará atrás el problema de la corrupción. El feliz año en este sentido llegó del Consejo de Europa, que denunció en un comunicado que España no había hecho caso a sus recomendaciones para luchar contra este problema. Entre los ejemplos que señala el organismo están las reuniones opacas con lobbies o que haya jueces afines al PP que juzguen al propio partido.

El largo camino de investigaciones y juicios que le espera al PP de la Comunitat Valenciana es otra evidencia de que la corrupción no se ha ido. La formación se enfrentará este año a los juicios por Gürtel en la Audiencia Nacional y del caso Brugal. Además, regresarán a los juzgados el caso Cooperación y se conocerá la sentencia del caso Emarsa. Pero hay mucho más.

Otro PP que tendrá que estar pendiente de los juzgados es el de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción tiene bajo su foco a los cuatro presidentes que ha tenido el partido en la Comunidad de Madrid. También está por ver qué ocurre con otros casos de corrupción de los que apenas nos acordamos y que han quedado sepultados por otras noticias.

La drag queen que destapó la homofobia

La idea de Orgullo Vallekano de que la drag queen 'La Prohibida' fuese una de las protagonistas de su carroza en la cabalgata de reyes de Vallecas desató una polémica y hasta varios bulos, entre ellos que unas 'drag queens' sustituirían a los reyes en la cabalgata madrileña. Nada más lejos de la realidad.

Tras esto, las dianas se pusieron sobre el colectivo vecinal y el Ayuntamiento, dentro del episodio anual de polémica por el desfile de los reyes magos. El PP aseguró que Manuela Carmena quería "desnaturalizar la Navidad", mientras que desde Ciudadanos pidieron que la cabalgata fuese "lo que los niños esperan que sea, una cabalgata de reyes".

Lo peor de este episodio fueron las reacciones homófobas y tránsfobas que se desataron. Entre ellas, insultos y comentarios denigrantes de periodistas de la COPE e incluso amenazas de muerte. Esto no impidió que la carroza desfilase entre aplausos y con un mensaje de diversidad y apertura.

Detrás del paro, la precariedad

El paro cayó en 290.193 personas en 2017. Un dato celebrado por el Gobierno, que llamaba a seguir por ese camino este 2018. Pero tras este triunfalismo hay una realidad que no se ve a simple vista: la de la precariedad. Y es que solo un 9% de los contratos firmados el pasado año fueron indefinidos.

Según algunos economistas y los sindicatos, el Ejecutivo solo se preocupa por poder presentar buenas cifras de desempleo. Sin preocuparse por cómo son esos empleos que se crean.

El hijo del alcalde que era el alcalde

Manuel Báez suplantó a su hijo en unas oposiciones en Canarias. Esto, que ya es grave, es aún peor cuando se conoce que quien hizo el examen era un alcalde de Coalición Canaria. Báez era el primer edil de Firgas (Gran Canaria) cuando ocupó el lugar de Himar Báez en la prueba. Tras conocerse lo ocurrido, Manuel Báez dimitió.

Pero el caso no ha hecho más que empeorar. Báez pudo acceder a la prueba tras presentar el carné de su hijo, al cual no se parece nada, y con la autorización del secretario del tribunal de oposiciones. El Gobierno canario también se ha visto salpicado, al admitir que conocía la suplantación.

El sufrimiento que genera el indulto a Fujimori

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, indultó a Alberto Fujimori tras 10 años en la cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Una decisión que ha dividido al país, y que es una bofetada para las numerosas víctimas del gobierno Fujimori.

Las principales perjudicadas por el expresidente peruano fueron las mujeres, con esterilizaciones forzosas y torturas como principales armas de represalia. No fue lo único. Fujimori ordenó secuestrar y maltratar a sus propias agentes de inteligencia y mandó bombas a mujeres periodistas. De la violencia no se libró ni la que fue su esposa, Susana Higuchi, que denunció haber sido sometida a sesiones de electroshocks para que no hablase de lo que estaba haciendo su marido.