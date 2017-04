Un debate sobre cacas de perro en la Asamblea de Ceuta acaba entre gritos de "hija de puta" de un diputado del PP

Una propuesta, en apariencia inocua, en la Asamblea Ceuta ha acabado en un enfrentamiento directo en la mañana de este viernes entre dos diputados del parlamento regional. La discusión se ha originado tras una propuesta del grupo socialista para identificar a los dueños de perros que no recogen las heces de sus mascotas de la vía pública.

El enfrentamiento ha tenido como protagonistas a la diputada socialista Nuria Miaja y al consejero de Medio Ambiente de Ceuta, Emilio Carreira. Durante el debate, la diputada regional del PSOE ha solicitado la creación de un banco de ADN de mascotas para identificar a los dueños de los perros que dejan abandonados los excrementos de sus animales en la vía pública.

Tras la intervención de Miaja, el consejero de Medio Ambiente de Ceuta ha descartado "entrar a valorar la propuesta" y ha optado por dejar la cuestión en manos de los "técnicos". La respuesta de Carreira no ha sentado bien a la diputada socialista, quien le ha recriminado que no le interesa la cuestión porque "no vive en Ceuta".

A continuación, el diputado del PP ha comenzado a dirigir insultos y ataques personales a la diputada del PSOE, a quien ha calificado de "sinvergüenza" y posteriormente de "hija de puta" (minuto 1:40 del vídeo), tras un receso convocado ante la tensión en el salón de plenos. El consejero también ha afirmado que la diputada desconoce cómo se desarrolla su vida personal y que no tiene por qué dar explicaciones.

Tras el incidente, el pleno se ha retomado pasados unos minutos, aunque sin la presencia de la bancada socialista que ha decidido abandonar la sala tras los insultos dirigidos a la diputada.