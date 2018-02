Así son los llamativos retratos de los Obama en homenaje a su paso por la Casa Blanca

Los Obama ya tienen retratos que atestiguan su paso por la Casa Blanca. La Galería Nacional de Retratos de EEUU ha presentado este lunes el resultado de los trabajos, en una ceremonia en la que estaban presentes el expresidente de EEUU y la ex primera dama. El retrato de Barack Obama lo ha pintado Kehinde Wiley, mientras que el de Michelle Obama es obra de Amy Sherald.

Barack and Michelle Obama’s new portraits were just unveiled at the National Portrait Gallery in Washington, D.C. pic.twitter.com/HzysGb7DzD — AJ+ (@ajplus) 12 de febrero de 2018

Former First Lady Michelle Obama's portrait is unveiled at the National Portrait Gallery 🖼 pic.twitter.com/bCYXPse4sc — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 12 de febrero de 2018

The official portrait for Barack Obama has been revealed.



Created by Nigerian artist, Kehinde Wiley. pic.twitter.com/AEwaTLd5cP — OneTribeMag™ (@OneTribeMag) 12 de febrero de 2018

Los artistas escogidos, Kehinde Wiley y Amy Sherald, han mostrado su sello en los dos retratos. Tanto uno como otro han hecho lo mismo que llevan haciendo en toda su carrera, como se puede ver en los siguientes tuits.

Barack Obama's portrait, to be unveiled here in a minute, is by Kehinde Wiley. Here's some of Wiley's other work. pic.twitter.com/iZkHR3aNCE — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 12 de febrero de 2018

People snarking on the Michelle Obama portrait should really take 2 minutes to see it in the context of Amy Sherald's other portraits. pic.twitter.com/CbDYTFey4V — Schooley (@Rschooley) 12 de febrero de 2018

Esta tradición de hacer un retrato a los ex presidentes de EEUU y sus esposas ha llamado más la atención que en otras ocasiones. Los comentarios han sido jocosos para uno de ellos y de indignación para el otro. Y es que, por ejemplo, que Barack Obama haya posado delante de un seto ha recordado a la imagen de un famoso capítulo de Los Simpson. Ese en el que Homer Simpson se oculta entre el follaje para intentar pasar desapercibido. La imagen que la cantante Beyoncé escogió para anunciar su embarazo el pasado año también ha sido comparada con el cuadro de Obama.

What the Obama portrait looks like: pic.twitter.com/sOiAxMP8G0 — Blair Guild (@BlairGuild) 12 de febrero de 2018

Obama's new portrait looks awfully familiar... pic.twitter.com/S5wenGJTPq — Colleen Wordock (@cwordock) 12 de febrero de 2018

I knew Obama’s portrait looked familiar pic.twitter.com/13JeXEKgxv — Katie Leach (@KatieMLeach) 12 de febrero de 2018

Interesting inspiration for the Obama portrait pic.twitter.com/KrjEBLyHdZ — Benny (@bennyjohnson) 12 de febrero de 2018

Pero el que más ha sorprendido es el de Michelle Obama. La ex primera dama no se parece tanto a su retrato como sí lo lo hace su marido al suyo. Además, los colores elegidos por la artista que lo ha pintado han motivado que se produzcan comentarios sobre si a Obama se le ha hecho un whitewashing. Una práctica que supone sustituir los rasgos característicos de alguien de minorías raciales por los de una persona blanca.

Michelle Obama is an elegant lady and the portrait looks nice. But clearly, the artist drew someone else. pic.twitter.com/659jRDHY33 — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 12 de febrero de 2018

Why is it so whitewashed? — Believe Me (@deanawa55339161) 12 de febrero de 2018

No, it's a cartooned/whitewashed version of this great woman. #Disappointed — Lorelei Shark (@LoShark) 12 de febrero de 2018

Does anyone else feel like this portrait is whitewashed feature wise? https://t.co/XxMCYzgRl9 — [Prod. Zay] (@ZAY_ZAY__SOLO) 12 de febrero de 2018

Tanto Michelle como Barack se han mostrado encantados con sus retratos. La ex primera dama ha definido el suyo como "fantástico".