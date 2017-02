Aluvión de mensajes directos de Podemos en las redes sociales: "¿Pero qué os he hecho yo?"

Desde el pasado 4 de febrero y hasta el sábado, los inscritos e inscritas en Podemos pueden participar en la votación de los documentos y listas para renovar los órganos internos de la formación en Vistalegre 2. Pero, ¿qué conllevan las votaciones en Podemos para los usuarios de las redes sociales, inscritos o no? Que las bandejas de entrada rebosan de mensajes directos de dirigentes utilizando todas las técnicas posibles para llamar al voto.

A los usuarios de Twitter les esperan todavía cuatro días de notificaciones con mensajes automatizados procedentes de los cinco equipos que han presentado proyectos para Vistalegre 2: Podemos para todas, Podemos en movimiento, Recuperar la ilusión, Podemos en equipo y Lista Blanca.

Frente a esto, el humorista Facu Díaz ha ideado su propia forma de protesta: responder a todos y cada uno de ellos. "No me des la turra" o "¿Pero qué os he hecho yo?", entre sus contestaciones a miembros de Podemos como Rafa Mayoral o Juan Carlos Monedero.

Uno de los aludidos, el senador de Podemos y secretario general de la Comunidad de Madrid del partido, ha contestado al humorista, el cual le ha animado a afiliarse a Izquierda Unida, partido en el que milita.

A iniciativa del propio Díaz, unas de las réplicas más habituales para hacer patente el descontento frente a los mensajes masivos ha sido "Vota IU". Otros usuarios han optado por utilizar el mensaje directo para comunicar su opinión acerca de la situación interna de Podemos.

Levantarte y ver que Monedero te ha escrito una parrafada cósmica por DM #estápasando — ExaltadaLocaModerna™ (@_TheIronMaiden_) February 7, 2017

La campaña de Podemos es tan masiva que los mensajes directos han llegado hasta los miembros del PP. El pasado sábado, primer día en el que se podía votar, Andrea Levy -vicesecretaria de Estudios y Programas del PP- se quejaba a Miguel Urbán de que el spam "es muy capitalista".