Una víctima del terrorismo, acusada de 'troll' por defender la libertad de expresión

Un militante de Ciudadanos y candidato a las primarias de la formación por Valencia el 20D, David Gimeno, ha calificado de "troll" al hijo de una víctima de ETA por defender la libertad de expresión y argumentar que el rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, no debería entrar en prisión.

El periodista Pablo Romero, autor de una investigación sobre la muerte de su padre en un atentado de ETA el 21 de junio de 1993 que plasmó en ocho reportajes en El Español, escribió en Twitter su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo: "A mi padre lo asesinó ETA, soy víctima del terrorismo y, aunque intentes ofenderme con todas tus fuerzas, NO quiero que vayas a la cárcel. Que estés a favor del terrorismo, hagas chistes o te cagues en mi sombra me la pela".

Como todo esto me toca los huevos, permítame que estalle: a mi padre lo asesinó ETA, soy víctima del terrorismo y, aunque intentes ofenderme con todas tus fuerzas, NO quiero que vayas a la cárcel. Que estés a favor del terrorismo, hagas chistes o te cagues en mi sombra ME LA PELA