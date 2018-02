El especial de eldiario.es 'La tierra esclava', finalista en el European Press Prize 2018

La fundación European Press Prize ha anunciado los nombres de los finalistas de los premios 2018 al mejor periodismo del continente. El especial 'La tierra esclava' se encuentra entre los finalistas como mejor proyecto periodístico en la categoría de Innovación, junto con otros proyectos europeos.

'La tierra esclava', publicado el 25 de abril, es un especial de investigación y reportajes desarrollado por la redacción de eldiario.es durante un año en colaboración con El Faro, un medio de referencia para el periodismo de calidad en Latinoamérica. El proyecto es una radiografía económica y humana de cinco de las grandes plantaciones que consumimos en Europa: azúcar, cacao, banana, palma africana y café.

El proyecto fue realizado por más de una decena de periodistas, editores, desarrolladores, fotógrafos, diseñadores de eldiario.es y El Faro.

'La tierra esclava' reveló estructuras empresariales de cártel, corrupción en las instituciones, relación con tramas criminales, erosión salvaje del medioambiente y una relación colonial con Europa.

La investigación recibió recientemente la “mención especial" de los premios de prensa de la organización Manos Unidas por el "exhaustivo trabajo de investigación" realizado y fue finalista en los premios LATAM Digital Media de WAN-IFRA en la categoría de Mejor Visualización de Datos.

Tres proyectos españoles

En la misma categoría de Innovación compite otro proyecto de origen español: Maldito Bulo, centrado en la monitorización del discurso político y la información. También están entre los finalistas Finding Bana: proving the existence of a 7-year-old girl in Eastern Aleppo (Encontrar a Bana: probando la existencia de una niña de 7 años en el Este de Alepo), una investigación sobre la polémica cuenta de Twitter de una niña en la ciudad siria, Jailed for a like (Encarcelados por un 'me gusta'), sobre la detención de personas en Rusia por su actividad en las redes sociales, Bureau local, un proyecto de periodismo de investigación, y The smuggling game (El juego del contrabando), sobre el tráfico de personas en el marco de la crisis de refugiados.

Otra producción española compite en la categoría Distinguished Reporting. Los demonios del Lago Chad, del periodista Xavier Aldekoa, profundiza en las consecuencias de la presencia de Boko Haram en la zona.

The Malta Files, una investigación colaborativa sobre cómo el país maltés se ha convertido en un refugio fiscal para grandes fortunas y de la que ha formado parte el diario El Mundo, está nominada en la categoría de Investigative Reporting.