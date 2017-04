eldiario.es, Ignacio Escolar, Javier Gallego y Carne Cruda, premios Enfoque 2017

Estamos muy contentos en la redacción. Los premios Enfoque de este año confirman nuestro compromiso con la información con valores sociales. En una votación realizada por más de 10.000 personas, en esta cuarta edición hemos sido galardonados con premios en las categorías de medios de comunicación, periodista enfocado y mejor programa.

eldiario.es ha sido reconocido como medio enfocado y nuestro director, Ignacio Escolar, también en la categoría individual como periodista. Ese mismo reconocimiento recibe Javier Gallego y el programa de Carne Cruda, asociados a eldiario.es.

Estos reconocimientos nos animan a seguir afianzando este tipo de periodismo, independiente y con valores sociales que no responde ante nadie más que ante sus socios y lectores. Puedes comprobar cuáles son nuestras prioridades editoriales consultando nuestros focos.

Según indica la propia organización de los premios, "el criterio para la concesión de los premios se remite a la función social del periodismo, concretada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los ideales de justicia social, de género y ambiental."

Compartimos galardones con otros medios y compañeros que también incluyen la información social en sus trabajos en CTXT, Público, El Intermedio o Salvados, así como fotoperiodistas como Manu Brabo o Cristina García Rodero. Puedes consultar la lista completa de premiados aquí.

Queremos también hacer partícipes de este premio a nuestros más de 20.000 socios y socias, que hacen posible eldiario.es y que nos sirven como muro de contención ante otros intereses. ¡Gracias!

