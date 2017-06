Editoriales: opinión sin firmar

Antonio Martí Alapont. Me gustaría saber si eldiario.es es partidario de que se celebre un referéndum de secesión en Catalunya.

Hola Antonio, gracias por tu pregunta, que no puede ser más pertinente porque ha llegado justo unos días antes de que el New York Times publicara un artículo precisamente pidiendo un referéndum en Catalunya.

Si te fijas, eldiario.es no publica editoriales, que son justo ese tipo de artículos de opinión que lees en la mayoría de periódicos y que expresan la opinión oficial del medio. Este formato tiene una gran tradición internacional y ha dado textos históricos para el periodismo, pero también es cierto que puede acabar siendo una herramienta para que directores o consejos de administración publiquen su opinión personal ocultándose sin firma y a veces con intereses que van más allá del periodismo, cosa que puede acabar dañando la credibilidad de toda la redacción. Se me ocurren algunos ejemplos recientes, y no precisamente en el New York Times.

Por eso, en eldiario.es, aunque sí tenemos una línea editorial clara definida por nuestros Focos, no hay artículos editoriales anónimos sobre asuntos concretos. Cuando nuestro director, Ignacio Escolar, o cualquiera de nosotros queremos dar nuestra opinión, lo hacemos con nuestro nombre y apellido en un artículo en el que ponemos nuestra cara por delante. Obviamente, el punto de vista del director y del resto de jefes influye sobre la cobertura informativa, pero no representa la opinión monolítica de toda la redacción, en la que afortunadamente hay diferentes opiniones sobre casi todo.

Dicho esto, creo que nuestra cobertura sobre Catalunya es crítica con la postura de la antigua CiU, intentando tapar su corrupción y sus recortes con una actitud repentina casi mesiánica sobre la independencia; pero es sobre todo crítica con el gobierno central, que con su inmovilismo ha provocado un sentimiento de rechazo por parte de buena parte de la sociedad catalana hacia las instituciones españolas. Y más que todo lo anterior, confiamos mucho en la información y las sensaciones de nuestros compañeros de Catalunya Plural, porque nadie mejor que ellos para explicar lo que se vive día a día en la sociedad catalana.

Como hoy respondo yo, pues te puedo decir que mi opinión personal es que esto solo se desbloquea (por ahora) votando y que Catalunya se merece un referéndum vinculante, aunque si esa consulta se hace con la prohibición desde Madrid probablemente no sirva de mucho, porque el sesgo de participación y su legitimidad serán siempre discutidos. Pero, como te decía antes: esta es mi opinión personal a día de hoy, no una posición ‘oficial’ de eldiario.es.

Gabriel Mezger Lorenzo. Parece, por cómo está escrito este artículo, que los incendios de Portugal son provocados por el eucalipto, especie pirófita. Pero la mayoría de especies mediterráneas también lo son. Los eucaliptos tampoco acidifican ni secan más la tierra que un cultivo de patata o soja. Otra cosa son los monocultivos. Como regla nunca están bien. Pero hay que decir que el eucalipto es de las pocas cosas que han permitido al entorno rural mantener una pequeña fuente de ingresos ante la falta de gente para trabajar en el campo. En 2014, se gastaron en España unos 600 millones de euros en extinción frente a los 30 gastados en prevención. Por ello creo que la base del problema no es el eucalipto. Creo que la base del problema es la deficiente labor del gobierno en cuanto a tareas de prevención, dejando que en el monte se acumule biomasa suficiente para ser un auténtico polvorín.

Hola Gabriel, el reportaje al que te refieres tiene una relación bastante completa de fuentes de datos científicos, históricos y económicos enlazados. Es un artículo muy interesante precisamente porque trata específicamente sobre el papel de la superpoblación de eucaliptos en la voracidad de los incendios y es lógico que no haya tanto espacio para otros factores que nadie niega, como los recortes en prevención o mantenimiento forestal, que ya son mencionados en otros artículos de eldiario.es sobre este tipo de incendios en Portugal y en España. Para completar la variedad de perspectivas, hemos publicado dos entrevistas muy jugosas sobre ideas que tú expones: a un profesor de Ingeniería Forestal en Pontevedra y al coordinador durante 33 años de las investigación de incendios de la Policía Judiciaria de Portugal. En las próximas semanas seguiremos indagando en este tema.

Melchor Abejón Peña. En el artículo " Sánchez Mato y Mayer contrataron informes externos tras la negativa de la asesoría jurídica municipal a hacerlos", que escribe Andrés Gil, falta una información fundamental para entender el asunto y poder formarse un criterio sobre el mismo: que los concejales hicieron una contratación a dedo por importe superior a 18.000 €, cuando la ley lo prohibe. Y que, por tanto, en esto basa su denuncia el PP. Como socio de eldiario.es, la expectativa que tengo es que no se me oculte información, aunque pueda no gustarme.

Hola Melchor. En varias de las informaciones de eldiario.es sobre este caso se habla de que la base de la denuncia del PP es la acusación de que los concejales ordenaron el informe sin pasar por los trámites de concurso público que presuntamente eran necesarios. Lo tienes explicado por ejemplo en esta primera información tras la imputación de Mayer y Sánchez Mato, la que ocupó una posición más importante en portada de todas las que hemos hecho sobre el tema.

Esa acusación que das por un hecho en tu pregunta tiene aún que ser probada. Aún así, tanto el autor de la información como yo pensamos que tienes razón y que cometimos un error: en esa otra pieza de recopilación, ese extremo debería haber merecido unas líneas de explicación.

Roberto Cabistany (alcalde de Fayón, Zaragoza) . Referente a la noticia aparecida en su periódico sobre al primer museo de la Guerra Civil en España, en España hay numerosos centros, salas y museos relacionados con la Guerra Civil, en Aragón y Cataluña, que es la zona que más conocemos podríamos enumerarle varios, y hasta la fecha el mejor y más completo es el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón. Por cierto, este Museo esta gestionado por una Asociación, no recibe casi ayudas públicas y ha costado muy poco dinero al Erario Publico, en comparación a la noticia que Uds. publican.

He trasladado tu queja a nuestros compañeros de eldiario.es/Aragón y esta la respuesta de su redactor jefe, Óscar F. Civieta:

"Muchas gracias por leernos, Roberto. En el texto se nombra concretamente el museo de Gandesa por ser una referencia entre los expertos consultados, pero se advierte que en España hay muchas iniciativas que dan a conocer episodios de la guerra, aunque no se nombran precisamente para no caer en el error de hacer un listado incompleto. Lo que pretende el proyecto de Teruel, según sus impulsores, es convertirse en el primero que abarque toda la Guerra Civil, y eso es lo que lo distingue respecto al resto que ya hay en marcha. Cito el texto de la notica: "Hasta ahora en España solo existe un museo dedicado a la Guerra Civil, en la localidad catalana de Gandesa, centrado sobre todo en la Batalla del Ebro, y otras pequeñas iniciativas a partir de colecciones de materiales privados, pero ningún espacio con un discurso museístico que abarque toda la guerra, como sí hay en otras localidades como Francia con la Segunda Guerra Mundial".

Luis Rodero. En el artículo " Los colegios de médicos catalanes advierten a sus miembros contra las terapias pseudocientíficas" del día 17 de junio se ilustra con la imagen de unos productos homeopáticos, con el pie de foto: "Los productos homeopáticos nunca han demostrado su eficacia". En el informe original en el que se basa el artículo no aparece la palabra homeopatía. En la versión original en catalán del artículo la foto que aparece es de unas hojas. La objetividad periodística que valoro en eldiario.es, y que me ha llevado a hacerme socio y a recomendarlo, queda de nuevo cuestionada en el tema de la homeopatía, lo cual ya es recurrente. Como lector y socio solicito que se sustituyan foto y pie, y que se evite este tipo de manipulación periodística en lo sucesivo.

Hola Luis, sobre el pie de foto que mencionas, es una frase que no tiene mucha relación directa con el contenido, aunque, según me cuentan los compañeros que realizaron la información, sí que citaron la homeopatía como pseudociencia en la rueda de prensa de presentación. En todo caso, lo hemos cambiado para que tenga más relación directa con el contenido del artículo.

Sobre la posición editorial de eldiario.es sobre la homeopatía creo que en anteriores entregas de este blog se ha profundizado mucho. La semana pasada era de hecho la primera explicación que daba nuestro director, que te animo a que consultes.

Carlos HG. Desde hace un par de días, al tratar de ver los vídeos que apoyan algunas noticias aparece un corte publicitario sobre comida canina y después no sé cómo hacer para seguir viendo el vídeo original de la noticia... ¿me podéis ayudar? Gracias y un abrazo a todo ese equipazo.

Hola, Carlos. Lo que nos cuentas es probable que suceda a veces en el teléfono móvil, ya que al reproductor que usamos le cuesta a menudo hacer la transición entre el anuncio y el vídeo posterior. Suele solucionarse dándole al ‘play’ de nuevo, aunque está claro que tenemos que mejorarlo.

Pero déjame darte una buena noticia: por fin, los socios y socias de eldiario.es ya no ven tampoco la publicidad de los vídeos. Era un ajuste técnico pendiente que hemos ido arrastrando durante meses porque el reproductor de vídeo es de un proveedor externo y hemos tenido que buscar con ellos una solución específica para nuestro caso, pero ya está. Los socios y socias de eldiario.es no ven publicidad mientras navegan por nuestros contenidos, tampoco en los vídeos.

Hasta aquí las preguntas de esta semana. Nos leemos el domingo que viene.