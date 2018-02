Ahora Madrid y PSOE afean al PP su "actitud insultante" con la huelga del 8-M

Los grupos municipales de Ahora Madrid y el PSOE han afeado hoy al PP su "actitud insultante" y su "falta de respeto" hacia la convocatoria de huelga y paros con motivo del día de la mujer, el 8 de marzo, debido a la propuesta de los populares de trabajar más esa jornada.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, han coincidido en reprochar al PP su actitud respecto a la convocatoria de huelga y paros en el Pleno municipal, donde se debatía una proposición que ha salido adelante para que la ciudad de Madrid diese apoyo a la convocatoria.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha asegurado en el Pleno que ella secundará los paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios -CC.OO. y UGT- mientras que Celia Mayer y el resto de concejalas de Ahora Madrid apoyarán la convocatoria del movimiento feminista de huelga toda la jornada, lo que implicará que los varones del grupo asuman el trabajo que no desempeñen ellas.

"Si no coinciden (con la convocatoria) no vayan, no hagan huelga, pero al menos respeten y traten con dignidad a la gente", ha dicho al PP la portavoz socialista en el Pleno municipal.

Unas palabras refrendadas por Celia Mayer, que ha asegurado que cada vez que en España se ha vivido una "crisis social" el PP se ha caracterizado por mirar hacia otro lado cuando en su opinión por "responsabilidad institucional" el gobierno central del PP tiene la responsabilidad de escuchar las demandas del movimiento feminista.

"No esperamos el apoyo, lo que sí les vamos a pedir es que no hagan negacionismo", ha añadido Mayer respecto a las posiciones de la formación que son a su juicio "un insulto a todas las mujeres de este país".

Por parte del Cs, la edil Sofía Miranda ha considerado que la igualdad "se consigue con políticas públicas" y "no con carnés ideológicos y por ello ha dicho que no secundará los paros del 8 de marzo aunque tanto ella como su grupo estarán presentes en la manifestación del 8 de marzo.

El PP, por su parte, ha defendido que "este 8 de marzo todas las mujeres y hombres con responsabilidades tendrían que trabajar el doble, no ir a la huelga", porque en su opinión debería ser un día para conseguir servicios e iniciativas que apoyen a las mujeres.