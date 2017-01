Álvarez (UGT) aboga por el derecho a decidir para que Cataluña vote su Estatuto

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado hoy partidario del derecho a decidir para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar de nuevo su Estatuto de Autonomía, que fue modificado por el Tribunal Constitucional.

"Yo estoy a favor del derecho a decidir", ha afirmado Álvarez en una entrevista en Radio Nacional, porque "las situaciones que han llevado a Cataluña a la situación en que está requieren que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña vuelvan a ser convocados (a las urnas), aunque solo sea porque el Tribunal Constitucional cambió un Estatuto que había sido votado".

En cualquier caso Álvarez ha señalado que "en Cataluña hace falta menos titulares y más negociación" porque "las decisiones unilaterales no le van a llevar a ningún sitio".

Por otra parte, Álvarez, que no ha descartado la huelga general aunque no sea un "objetivo", ha propuesto tres vías para hacer sostenible la "hucha" de las pensiones: no incentivar contratos, que la Administración pague los costes estructurales de la Seguridad Social y el destope de las cotizaciones sociales.

También ha apostado por "reformar la reforma laboral" para mejorar la negociación colectiva en el marco de las reuniones sobre los salarios y, ante los cambios en el impuesto de sociedades, ha considerado que en España las empresas "pagan poco, defraudan mucho y algunas utilizan fórmulas estratégicas" para buscar "los agujeros del sistema".

Con respecto a los presupuestos del sindicato, Álvarez ha avanzado que este año será el primero en que todas sus organizaciones publiquen en sus páginas web "las cuentas y los convenios que tienen con las administraciones".