"Ángeles" españoles quitan las cataratas de los ojos humildes de El Salvador

"Son unos verdaderos ángeles todas estás personas que nos están ayudando", dijo hoy la salvadoreña Socorro Anaya al salir del quirófano en donde cientos de ojos de personas humildes han sido rescatados de las cataratas.

Anaya, de 60 años de edad y procedente del oriente de El Salvador, llegó muy temprano al Hospital Militar de la capital, junto a una hija suya, para recobrar la vista en una misión de la fundación española Barraquer, que proporciona tratamientos oftalmológicos en zonas deprimidas del mundo.

Dentro de la sala le esperaba la doctora Elena Mira, una española que ha viajado por el mundo quitando las cataratas de las personas de escasos recursos que no cuentan con un seguro médico que les permita tratar sus problemas.

"Me siento muy contenta porque existan este tipo de personas que nos ayudan, tengo varios años de padecer de cataratas y no me había podido operar por la falta de dinero", dijo Anaya al salir de la intervención, con un parche en el ojo derecho.

La cirugía realizada a Socorro y que se hará en unos 200 salvadoreños es relativamente corta en tiempo, pero trascendental para quienes han perdido la vista por esta enfermedad, que es una nubosidad en el cristalino del ojo.

"Es importante que nosotros a esta edad veamos bien porque en la calle nos puede pasar de todo, como caernos, por eso es importante ver bien, porque no siempre nuestros familiares pueden andar con nosotros", contó otra de las beneficiarias, María del Transito, de 70 años.

La cirugía de cataratas, que consiste en extraer el cristalino (que es del tamaño de una lenteja) para limpiarlo, permite la recuperación de una visión normal e incluso mejor de la que se había tenido en mucho tiempo.

La catarata es la primera causa de ceguera en el mundo y aunque es tratable mediante una operación sigue siendo un problema global; el 50 % de la gente ciega en el mundo lo es por las cataratas.

María del Tránsito agradeció a la Fundación Barraquer y a la Orden de Malta en El Salvador, que prestó su apoyo, por brindarles este servicio. "Todos son buenas personas porque vienen acá a curarnos de nuestros ojos, Dios los va a bendecir", añadió.

Es la primera vez que Fundación Barraquer visita El Salvador y con esta suman su expedición número 98 por diversos países del mundo desde que iniciaron su labor en 2003. Anteriormente visitaron República Dominicana y México, lugares a los que llegaron con el apoyo de la Orden de Malta.

La próxima parada para los "ángeles" de Barraquer será Mozambique, país situado al sureste de África, donde realizarán su expedición número 100.

En América Latina y el Caribe la catarata es la causa mas importante de ceguera; la mayoría de las cataratas están relacionadas con la edad y no pueden ser prevenidas, sin embargo la cirugía de catarata con implante de lente intraocular es muy efectiva dando una rehabilitación inmediata a las personas que se operan.