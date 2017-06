Bruselas lanza un "plan de acción" contra la resistencia a los antibióticos

La Comisión Europea (CE) lanzó hoy un "plan de acción" para combatir la resistencia a los antibióticos en seres humanos y animales, un fenómeno que causa anualmente 25.000 muertes y 1.500 millones de euros en pérdidas en la Unión Europea (UE).

La iniciativa del Ejecutivo comunitario, que no es de carácter legislativo, reúne 75 medidas orientativas dirigidas a pacientes, médicos, farmacéuticos, enfermeras, farmacéuticos, entre otros, para abordar el conjunto de la Unión el problema de la resistencia creciente a los antibióticos por el abuso de esos medicamentos.

"No puedes solucionarlo en un país, sino globalmente, en la Unión Europea", declaro el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

Las medidas presentadas por la CE se agrupan en tres grandes pilares para fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros de la UE, impulsar la investigación y la innovación y para diseñar una agenda internacional que trascienda al ámbito comunitario.

"El 57 % de los europeos no sabe que los antibióticos no funcionan contra los virus y el 44 % no sabe que no curan el resfriado o la gripe", señaló el eurocomisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, quien insistió en la necesidad de elevar la consciencia ciudadana sobre el empleo adecuado de ese tipo de medicamentos.

La Comisión también intentará "ayudar a los Estados miembros a vigilar la situación y crear puntos de referencia para las capitales", teniendo en cuenta que existen "diferencias" entre ellos, "por ejemplo el sector ganadero en Dinamarca o en Irlanda, no tiene nada que ver. O los hospitales de un país y de otro", añadió Andriukaitis.

El comisario europeo de Salud subrayó que se pueden trasladar mensajes simples a la población para evitar que se abuse de los antibióticos.

"Por favor, lávense las manos en momentos de pandemias", dijo Andriukaitis, médico de formación.