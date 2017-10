Burgos augura que la EPA confirmará la fortaleza y el pulso firme de la economía pese a Cataluña

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha anticipado hoy en Valladolid que la EPA del tercer trimestre que se conocerá el jueves confirmará que la actividad económica española "se sigue manteniendo con fortaleza y pulso firme" pese a lo que está ocurriendo en la comunidad catalana.

En declaraciones a los periodistas tras dar a conocer el nuevo proyecto de oficina integral de la Seguridad Social en Valladolid, Burgos ha sostenido que la marcha del empleo y actividad económica en los meses a los que responde la EPA "ha seguido manteniendo un nivel de crecimiento muy significativo".

Se ve "en los datos de afiliación a Seguridad Social y la evolución del empleo", que indican que pese a lo que "está ocurriendo en España, la esperanza y confianza de los ciudadanos en la capacidad económica del país es digna de señalar", ha reflexionado.

No obstante, ha reconocido que "no hay que engañarse", ya que "una situación de inestabilidad política no ayuda a mantener los mismos elementos de actividad" que sin ella, ya que además puede provocar que "se retrasen decisiones de inversión o que se modifiquen las previstas".

Para Burgos, habrá que esperar a lo datos de final de mes o de los próximos ya que estas incidencias "tampoco tienen una traducción inmediata."

Ha reiterado que la "inestabilidad política generada por las actuaciones del gobierno de Cataluña no ayudan", aunque a su juicio el Gobierno está actuando con "responsabilidad", está "a la altura de las circunstancias", y "ha tomado y tomará las decisiones oportunas para afrontar un reto de estas características", no sólo en lo económico sino para "la convivencia, la libertad y la democracia".

En cuanto a las revisiones en las previsiones del crecimiento español, ha incidido en que la afiliación a la Seguridad Social está respondiendo de forma "potente", con cifras del 3,4 e incluso del 3,5, por encima del crecimiento de la economía, y que ha confiado en que se mantenga en próximos meses.

Ha observado que "es verdad que puede tener una incidencia puntual sobre todo en el ámbito catalán", pero "la fortaleza económica, el empleo y seguridad social siguen siendo positivos".

Sobre las reuniones del Pacto de Toledo para la reforma del modelo de pensiones, ha pedido que se le deje manejar sus tiempos para que desarrolle sus trabajos sin que haya una previsión de cuándo los debe concluir.

Lo importante, a su juicio, es que se llegue a un "nivel de acuerdo, rigor y seriedad" y compromiso como en las dos situaciones anteriores que garantice el futuro del sistema de seguridad social, que va más allá de las pensiones", ya que tiene hasta 40 tipos de prestaciones, con 14 millones de españoles afectados y el 40 por ciento del presupuesto nacional.

Hay que atender "casi 700.000 pensiones más que cuando comenzó la crisis, con un 14 por ciento que son más altas y nuevas prestaciones que no existían y colectivos a los que hay que dar cobertura", en lo que a juicio de Burgos es "un reto de enorme magnitud".

El secretario de Estado de la Seguridad Social ha valorado la estabilidad y solidaridad de este sistema, que trata por igual a los ciudadanos sin importar donde vivan, lo que cabe destacar en "tiempos en los que algunos apuestan por la insolidaridad más absoluta".