CCOO, dispuesto a negociar sin asumir las propuestas de Báñez en contratación

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado hoy la disposición del sindicato a negociar el "guión" de propuestas a abordar en el marco del diálogo social que ha hecho la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero en materia de contratación llevará, y espera que con UGT, una propuesta autónoma.

Así, ha subrayado que el sindicato "no da por sentado" que una modalidad de contratación temporal con indemnización creciente forme parte intrínseca de la negociación.

Ha insistido, en declaraciones a los medios en Zaragoza, en que el sindicato hará su propia propuesta dirigida a dificultar la utilización sistemática de la contratación temporal y favorecer la indefinida y que en las empresas se acuda a medidas de flexibilidad interna que puedan compensarse con prestaciones sociales para mantener el empleo, cuando haya problemas, y no al despido "prácticamente libre".

"Hay un guión. No asumimos las propuestas que a día de hoy ha puesto encima de la mesa el Gobierno", ha dicho Sordo, quien ha indicado, respecto a la oferta del Gobierno de subida salarial a los funcionarios, que sigue siendo insuficiente y que el sindicato aspira a mejorarla.

En este punto, ha hecho hincapié en que los empleados públicos han pagado buena parte de la crisis con reducciones salariales y un empeoramiento de sus condiciones laborales, y ahora que el Gobierno "presume" que se ha salido de la crisis, no hay ninguna excusa para no reponer sus condiciones laborales, porque es una condición "sine qua non" para mejorar la calidad de los servicios públicos en España.

Ha apuntado que la oferta del Gobierno para subir el salario a los funcionarios ligando una parte al PIB no es extrapolable al ámbito de la empresa, aunque el sindicato está dispuesto a explorar fórmulas de negociación siempre que las recomendaciones salariales incidan en los convenios colectivos para una recuperación del poder de compra de la gente, que es el objetivo que plantea la parte sindical.

"No tenemos un dogma. No vamos a decir este esquema es imposible" siempre, ha concretado, que el resultado de los elementos que compongan la subida salarial garanticen una mejora del poder adquisitivo de los salarios, especialmente de los más bajos, al ser una "absoluta prioridad de país", por justicia redistributiva y por lógica económica.

El éxito de la negociación dependerá de las distintas actitudes y la correlación de fuerzas, y aunque CCOO tiene "toda la voluntad del mundo" de llegar a un acuerdo, no va a firmar "cualquier cosa".

Sordo ha hecho estas declaraciones antes de participar en la primera asamblea con delegados en Zaragoza desde su elección como secretario general de CCOO, en línea con el objetivo del sindicato de ser una organización más próxima y "pegada a los problemas reales" en los centros de trabajo.