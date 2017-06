La CEOE dice que la propuesta de subida salarial del 2,5 % no va a superarse

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, ha insinuado hoy que la propuesta lanzada a los sindicatos en el acuerdo de la negociación colectiva para 2017, con una subida salarial del 2,5 por ciento, no va a revisarse al alza porque es "seria y responsable" y está "muy por encima" de la previsión del IPC.

"Cuando acabe el año, si no se firma lo que estamos diciendo, otros tendrán que responder por qué no firmaron aquello que estaba muy por encima de lo que hemos sido capaces de firmar luego", ha asegurado Garamendi en la rueda de prensa previa a la XXXIX Asamblea de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

El vicepresidente de Croem ha incidido en que la oferta lanzada hace dos meses a las fuerzas sindicales es del 2,5 %, mientras que la previsión de inflación para este año oscilará entre el 1,5 y el 1,7 %, lo que supondrá un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores en torno al 1 %.

En este sentido, Garamendi ha aclarado que "el que no se firme" el acuerdo de negociación colectiva "no significa" que no se estén cerrando muchos de los 5.000 convenios colectivos existentes en España, detallando que ya ha habido entendimiento en sectores como el metal, los seguros y la grandes superficies.

El líder empresarial ha rechazado que los trabajadores hayan perdido poder adquisitivo durante los años de crisis, puesto que han firmado mejoras salariales del 1,5 % mientras el IPC arrojaba cifras negativas.

Si no se firma a finales de año, preguntarán por qué no se han firmado a otros.

Tras matizar que la crisis "no se puede dar por cerrada", Garamendi ha augurado que el PIB en 2017 "superará ampliamente" el 3 % y se creen más de 500.000 empleos, incidiendo en el "espectacular" crecimiento del turismo, con una previsión de 85 millones de visitantes este año, y en la recuperación del mercado de la construcción, con 120.000 nuevas viviendas.

Garamendi ha advertido de que España tiene una "espada de Damocles" en el excesivo endeudamiento, que no está afectando porque hay bajos tipos de interés y precios del barril del petróleo.