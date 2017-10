La CGT ve como un "ataque al derecho de huelga" el requerimiento de la Generalitat

La CGT ve como un "ataque al derecho de huelga" el requerimiento del Gobierno catalán a los empleados públicos para que recuperen las horas no trabajadas el pasado 3 de octubre y ha instado a los trabajadores a no seguir estas instrucciones porque considera que no están obligados.

Este sindicato es uno de los tres, junto a IAC y CSC, que convocaron la huelga general del 3 de octubre, que coincidió con un "paro de país" en el que el Govern garantizó a los empleados públicos que su ausencia en el puesto de trabajo no supondría ningún descuento salarial y que se consideraría como un permiso retribuido.

En un comunicado, la CGT asegura que el requerimiento de la Generalitat para recuperar esas horas, que trascendió ayer, "supone un ataque al derecho de huelga totalmente inaceptable", y denuncia que, además, es "una cesión a las presiones del ministro Montoro en un momento en que, supuestamente, el Govern dice defender la soberanía del pueblo de Cataluña ante el Gobierno del Estado".

La central sindical ha recordado que el día 3 existía una convocatoria de huelga y, por tanto, los trabajadores que no fueron a sus puestos de trabajo "están al amparo de una convocatoria de huelga legal" y "no están en absoluto obligados a responder al requerimiento".

Además, exige al Gobierno catalán la retirada "inmediata" del requerimiento "y el respeto estricto al derecho de huelga que ejercieron una parte muy importante de los trabajadores".